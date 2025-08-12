ビットトレード、国内初！暗号資産クラトス（Cratos）の取扱い開始に関するお知らせ

ビットトレード株式会社

ビットトレード株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：関 磊、以下「ビットトレード」）は、暗号資産クラトス（Cratos）の入出金、販売所（積立を含む）での取扱いを2025年8月13日（水）（予定）より開始することをお知らせいたします。

クラトス（Cratos）の取扱いは「国内初」となります。

※2025年8月12日時点、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会（JVCEA）公表データ調べ

また、この度のクラトス（Cratos）国内初取扱いを記念して、「取扱い開始記念キャンペーン」を開催いたします。

ぜひこのご機会に、クラトス（Cratos）を手に入れましょう！

■クラトス（Cratos）の取扱いについての詳細

暗号資産名：クラトス（Cratos）

暗号資産コード：CRTS

取扱開始日：2025年8月13日 12：30（予定）

対象サービス：当社WEBページ・アプリにおける入出金*¹、販売所（積立を含む）での購入・売却*²

※1当社で取扱うクラトス（Cratos）のウォレットアドレスは「ERC20」のみの対応となっております。上記暗号資産はERC20以外の対応アドレスが存在しますが、互換性はございません。異なるチェーンまたは暗号資産を入金すると資産を取り戻せなくなりますのでご注意ください。

※2現物のみの取扱いです。

■クラトス（Cratos）の概要

(1) 名称：クラトス（Cratos）

(2) 暗号資産コード：CRTS

(3) 発行元：Pharos Labs, Inc.

(4) URL（外部サイト）：https://www.cratostoken.com/

■クラトス（Cratos）とは

クラトスとは、V2E(Vote To EARN)プラットフォームアプリ「CRATOS」で利用されているトークンです。アプリを利用するとユーザーは質問の作成、投票に参加、コメントなどを行うことで報酬を得ることができます。

同アプリは60万ダウンロードを記録し、多くのユーザーに利用されており、これまでに100を超える国内外のメディア調査や世論調査を実施しております。

■注意事項

・取扱い開始日時は、予告なく変更となる可能性がございます。

■国内初！クラトス（CRTS）取扱い開始記念ルーレットキャンペーン

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37450/table/368_1_9699bae22ee15b21f66d53dbce9554d1.jpg?v=202508131226 ]

■【年率100％】クラトス（CRTS）貸し暗号資産特別募集

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37450/table/368_2_31cfe5084313c84f5746fe69db875b57.jpg?v=202508131226 ]

*賃借期間を考慮した年利：約1.92％

今後とも、ビットトレードをよろしくお願い申し上げます。

【暗号資産ご利用の際の注意】

- 暗号資産は、円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。- 暗号資産取引に使用する秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値を失う可能性があります。- 暗号資産は、ブロックチェーンその他の移転記録の仕組みの破綻によりその価値が失われる可能性があります。- 当社はお客さまの資産を当社の資産とは分別して管理しておりますが、当社が倒産した場合には、預託された資産を返還することができない可能性があります。- 暗号資産は、対価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。- 暗号資産は、価格が変動することがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまったりと、損失を被る可能性があります。- 暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。当社は登録済みの暗号資産交換業者です。- 暗号資産の取引を行う場合、当社から説明を受け、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。

【レバレッジ取引に関するリスク説明】

- レバレッジ取引は、証拠金として預け入れた資金よりも大きな金額の取引が可能なため、投資効率が良く資金に対して大きな利益が見込める一方、レバレッジ取引の指標（暗号資産の価格）の変動により多額の損失を被る可能性もあり、証拠金以上の損失が発生する場合があります。- レバレッジ取引は、買値（ASK）と売値（BID）のスプレッド（価格差）があり、相場急変時や著しく流動性が低下した際等は、スプレッド（価格差）が広がることや、注文受付を中断する等により、意図した取引ができない可能性があります。- 発注時に取引画面に表示されている価格と、実際に約定した価格との間に差（スリッページ）が生じる場合があります。お客様がご利用の端末と当社取引システム間の通信環境及び、相場の急変等によりお客様の注文受領後の当社システムにおける約定処理に時間を要することで発生し、お客様にとって有利又は不利に働く場合があります。- 取引にあたりポジション管理費が発生する可能性があります。

【リスク警告】

https://www.bittrade.co.jp/about/risk/

ビットトレード株式会社

暗号資産交換業者 関東財務局長第00007号

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3295号

一般社団法人日本暗号資産等取引業協会加入

お問い合わせ先： https://bittrade.zendesk.com/hc/ja/requests/new