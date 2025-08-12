【日本中を席巻した「島編」初のグッズ化！】『ちいかわ８.』、『ちいかわ８.　なんか人魚の島のひみつのふせん＆ノートBOX付き特装版』が11月21日（金）頃に発売決定！

株式会社講談社

『ちいかわ』、『ナガノのくまの本』、『MOGUMOGU食べ歩きくま』など、数々のヒットシリーズを手掛けるナガノ氏の最新作、『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』の最新第8巻が11月21日（金）頃に株式会社講談社より発売します！

同じくナガノ氏の『くまのむちゃうま日記（２）』も同時期に発売予定となります！

最新第8巻には、2023年3月よりX上での公開時から話題沸騰、単行本化を待ち望む声が絶えなかった本シリーズ最大の長編「島編」が収録されます。今まで登場してきたキャラクター勢ぞろいの本作をぜひお手にとってみてください！



同日に発売される『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ（８） なんか人魚の島のひみつのふせん＆ノートBOX付き特装版』は、「島編」キャラクターたちのはじめてのグッズ化となります。これまでの『ちいかわ』特装版の中で一番豪華なグッズになりました。

「島」のエピソードにちなんだ、特大ボリュームのふせんブックや特製ノートには、手に取らないとわからない「ひみつ」の仕掛けが！？

ご満足いただけること間違いなしのグッズですので、ぜひお買い求めください。

BOXはナガノ氏描き下ろしイラストを豪華箔押し仕様に！





■『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ（８）』

著者名 ナガノ

出版社 講談社

判型 A5判

定価 1,375円（税込）

ISBN 978-4-06-541413-2

発売 2025年11月21日頃発売

■『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ（８）なんか人魚の島のひみつのふせん＆ノートBOX付き特装版』

著者名 ナガノ

出版社 講談社

判型 A5判

定価 4,400円（税込）

ISBN 978-4-06-541412-5

発売 2025年11月21日頃発売

■『くまのむちゃうま日記（２）』

著者名 ナガノ

出版社 講談社

判型 A5判

定価 1,210円（税込）

ISBN 978-4-06-541613-6

発売 2025年11月21日頃発売

※仕様等は変更になる可能性がございます



