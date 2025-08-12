【日本中を席巻した「島編」初のグッズ化！】『ちいかわ８.』、『ちいかわ８. なんか人魚の島のひみつのふせん＆ノートBOX付き特装版』が11月21日（金）頃に発売決定！
『ちいかわ』、『ナガノのくまの本』、『MOGUMOGU食べ歩きくま』など、数々のヒットシリーズを手掛けるナガノ氏の最新作、『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』の最新第8巻が11月21日（金）頃に株式会社講談社より発売します！
同じくナガノ氏の『くまのむちゃうま日記（２）』も同時期に発売予定となります！
最新第8巻には、2023年3月よりX上での公開時から話題沸騰、単行本化を待ち望む声が絶えなかった本シリーズ最大の長編「島編」が収録されます。今まで登場してきたキャラクター勢ぞろいの本作をぜひお手にとってみてください！
同日に発売される『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ（８） なんか人魚の島のひみつのふせん＆ノートBOX付き特装版』は、「島編」キャラクターたちのはじめてのグッズ化となります。これまでの『ちいかわ』特装版の中で一番豪華なグッズになりました。
「島」のエピソードにちなんだ、特大ボリュームのふせんブックや特製ノートには、手に取らないとわからない「ひみつ」の仕掛けが！？
ご満足いただけること間違いなしのグッズですので、ぜひお買い求めください。
BOXはナガノ氏描き下ろしイラストを豪華箔押し仕様に！
■『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ（８）』
著者名 ナガノ
出版社 講談社
判型 A5判
定価 1,375円（税込）
ISBN 978-4-06-541413-2
発売 2025年11月21日頃発売
■『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ（８）なんか人魚の島のひみつのふせん＆ノートBOX付き特装版』
著者名 ナガノ
出版社 講談社
判型 A5判
定価 4,400円（税込）
ISBN 978-4-06-541412-5
発売 2025年11月21日頃発売
■『くまのむちゃうま日記（２）』
著者名 ナガノ
出版社 講談社
判型 A5判
定価 1,210円（税込）
ISBN 978-4-06-541613-6
発売 2025年11月21日頃発売
※仕様等は変更になる可能性がございます