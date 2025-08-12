【日本中を席巻した「島編」初のグッズ化！】『ちいかわ８.』、『ちいかわ８.　なんか人魚の島のひみつのふせん＆ノートBOX付き特装版』が11月21日（金）頃に発売決定！

株式会社講談社

『ちいかわ』、『ナガノのくまの本』、『MOGUMOGU食べ歩きくま』など、数々のヒットシリーズを手掛けるナガノ氏の最新作、『ちいかわ　なんか小さくてかわいいやつ』の最新第8巻が11月21日（金）頃に株式会社講談社より発売します！


同じくナガノ氏の『くまのむちゃうま日記（２）』も同時期に発売予定となります！




最新第8巻には、2023年3月よりX上での公開時から話題沸騰、単行本化を待ち望む声が絶えなかった本シリーズ最大の長編「島編」が収録されます。今まで登場してきたキャラクター勢ぞろいの本作をぜひお手にとってみてください！


同日に発売される『ちいかわ　なんか小さくてかわいいやつ（８）　なんか人魚の島のひみつのふせん＆ノートBOX付き特装版』は、「島編」キャラクターたちのはじめてのグッズ化となります。これまでの『ちいかわ』特装版の中で一番豪華なグッズになりました。


「島」のエピソードにちなんだ、特大ボリュームのふせんブックや特製ノートには、手に取らないとわからない「ひみつ」の仕掛けが！？



ご満足いただけること間違いなしのグッズですので、ぜひお買い求めください。




BOXはナガノ氏描き下ろしイラストを豪華箔押し仕様に！



■『ちいかわ　なんか小さくてかわいいやつ（８）』


著者名　ナガノ


出版社　講談社


判型　　A5判


定価　　1,375円（税込）


ISBN 　978-4-06-541413-2


発売　　2025年11月21日頃発売



■『ちいかわ　なんか小さくてかわいいやつ（８）なんか人魚の島のひみつのふせん＆ノートBOX付き特装版』


著者名　ナガノ


出版社　講談社


判型　　A5判


定価　　4,400円（税込）


ISBN　 978-4-06-541412-5


発売　　2025年11月21日頃発売



■『くまのむちゃうま日記（２）』


著者名　ナガノ


出版社　講談社


判型　　A5判


定価　　1,210円（税込）


ISBN　 978-4-06-541613-6


発売　　2025年11月21日頃発売



※仕様等は変更になる可能性がございます