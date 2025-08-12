愛媛県今治市「高校ベンチャー留学2025」協力のお知らせ

スパイラル株式会社

デジタルで未来最適をリードするスパイラル株式会社（東京都港区、代表取締役 CEO 佐谷 宣昭）は、2025年8月4日から8月6日に一般財団法人今治地域地場産業振興センター（愛媛県今治市、理事長 徳永 繁樹：今治市長）が主催した「高校ベンチャー留学2025」において、留学先企業として協力しましたので、お知らせいたします。

- 「高校ベンチャー留学」とは愛媛県今治市の高校生や大学生、専門学校生が、東京都内のベンチャー企業・ふるさと企業（今治市出身者が経営する企業）などを訪問し、社会の最前線で活躍する経営者と本音で語り合う体験型教育プログラムです。参加者は、働くことの意義や目的、参加者の夢に対するアドバイスだけでなく、起業家的な思考や行動の特性、特にチャレンジ精神、創造性、コミュニケーション力などに触れることで、今後の在学生活や将来の自分を考えるきっかけづくりにつなげています。当社は、留学先企業として第2期高校ベンチャー留学（2007年夏）から累計13回協力しております。13回目となる今回は、高校生8名と大学生1名を受け入れ、今治市出身でもある当社代表取締役 CEOの佐谷との意見交換および、「身の回りの課題をデジタルで解決するなら？」をテーマとした学生同士のグループワークを実施しました。「高校ベンチャー留学」を通じて、参加者に将来設計について考える場を提供するとともに、本プログラムを相互に刺激し合う貴重な場と考えております。- 13回目を迎えた佐谷のコメント今回は今治から9名の学生をお迎えし、高校ベンチャー留学の皆さんをお迎えするのは今回で13回目となりました。私自身も同じ愛媛の出身であり、学生の皆さんが東京で活躍する先輩の姿に触れて直接話を聞けるこのプログラムの主旨に強く共感し、これまで継続して協力させていただいています。皆さんにはぜひ、大人や社会から提示される選択肢や価値観をそのまま受け入れるのではなく、自らの目で見て、体験し、考え、評価する力を育んでほしいと願っています。自分が興味や関心をもったことに真剣に向き合い、自分の言葉で語れるようになったとき、それが将来の自信や行動力につながるはずです。社会には、まだまだ多くの選択肢があります。ぜひ今回の経験を通して、自分の可能性を広げるきっかけを見つけてください。- 高校ベンチャー留学の様子

今後も当社は、産官学連携の交流活動に積極的に取り組み、次世代を担う若年層の人材育成に貢献してまいります。

- 一般財団法人今治地域地場産業振興センター 概要【組織名】 一般財団法人今治地域地場産業振興センター【所在地】 愛媛県今治市旭町２丁目３番地５【代表者】 理事長 徳永 繁樹（今治市長）【事業内容】 （１）企業の経営支援に関する事業（２）人材育成に関する事業（３）産業情報等の収集、提供、研究及び分析に関する事業（４）交流及び連携の促進に関する事業（５）創業及び新たな事業活動の支援に関する事業（６）需要開拓等の支援に関する事業（７）この法人が所有する施設の賃貸及び管理運営に関する事業（８）地場産業製品等の展示、販売に関する事業（９）その他この法人の目的を達成するために必要な事業【Webサイト】https://izc.or.jp/index.html- スパイラル株式会社 概要【会社名】 スパイラル株式会社【所在地】 東京都港区赤坂2-9-11 オリックス赤坂2丁目ビル【代表者】 代表取締役 CEO 佐谷 宣昭【事業内容】 ローコード開発プラットフォーム事業、クラウドSI事業、オンサイト事業、Enabler事業、SaaS事業、行政・自治体向けDX事業、ECソリューション事業、美容業界向けDX事業、タウンマネジメントのDX推進事業、メディア事業【Webサイト】https://www.spiral-platform.co.jp/

※「SPIRAL」はスパイラル株式会社の登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。予告なしに変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。