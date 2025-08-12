【本格鮨コースが無料】プレオープン限定50組100名様ご招待！大阪・心斎橋「鮨 亜沙美」《予約半年待ちの寿司屋》《オープンアクセス15万件》

写真拡大 (全3枚)

株式会社881


「鮨亜沙美（すしあさみ）」が2025年9月


「私にチャンスをくれた皆さんにありがとう」


という想いから



【本格鮨コース料理15品】50組100名様《無料》



でご提供いたします。


さらにその日の魚介の出汁をふんだんに使ったラーメンが食べ放題！




■旨い・廉い（やすい）・ヤバい「881」の三拍子がそろう「鮨亜沙美」

881グループでは好立地ながらも、完全予約制で食材ロスを無くし味、空間演出や接客に力を入れています。


その親しみやすさから友人や家族とのお食事はもちろんのこと、デートや接待などにもご利用されるお客様が多く、エンタメ業界出身のスタッフによる“エンタメ鮨”も高い評価をいただいています。



■大阪・1号店は予約困難店、2号店・３号店・４号店が続々にオープン

881グループは、2024年6月にオープンした予約半年待ちの寿司屋「鮨大和」を皮切りに東京と大阪に現在4店舗を展開しています。


2025年6月出店の【鮨響】こちらもオープンから「15万アクセス」で満席に！！





■若手大将の“挑戦”が、日本の未来を握る

伝統を学び、今を感じ、これからを切り拓くそんな若手大将たちが、881グループから続々と誕生しています。


彼らが握るのは、ただの寿司じゃない。技と遊び心、そして本気が詰まった、エンタメ鮨。


日本文化の継承と進化を、まっすぐに体現する存在です。


味で感動させ、空間で驚かせ、人でまた来たくなる。


そのすべてを背負って、若き大将は今日もカウンターに立ちます。


若手の挑戦を、寿司という文化で応援する。


これが881グループの、次の一貫です。



【プレオープンキャンペーン内容】

■開催期間　2025年9月7日～9月16日


■店舗　鮨亜沙美


■対象　50組100名様


■内容　本格鮨コースを限定無料ご招待



キャンペーン参加方法


Instagramをフォローし、下記対象の動画に【花まる】とコメントするだけ。


▶https://www.instagram.com/p/DNPMh-0zoRV/



※50組以上の申込があった場合、抽選となります


8月25日（月）22:30～　インスタLIVEにて抽選


8月26日（火）　当選者連絡＆予約受付開始


当選者には専用予約フォームが届きます。



【店舗情報】

📍 店名：鮨亜沙美（すしあさみ）


📍 住所：〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋2-1-27 周防町ウイングスビル3階


📍 営業時間：


* 第一部 17:30～19:30


* 第二部 20:00～22:00


※完全予約制（2部制）


📍 定休日：不定休


📍 アクセス：大阪メトロ 心斎橋駅６番出口徒歩８分


大阪メトロ 長堀橋駅７出口徒歩３分


📍 料金：本格鮨コース 4,000円（税込4,400円）


📍 ドリンク代：別途



【店主の想い】


「鮨亜沙美」店主・亜沙美は、 「もっと本格鮨を手軽に楽しめる場を提供したい」という信念のもと、 予約困難店として知られる「鮨大和」に感銘を受け弟子入り。



「高級店でしか味わえない本格鮨を、もっと多くの方へ。」



物価高騰が進む中、家族でカウンター鮨を楽しもうとすると5万円、6万円は当たり前。


そんな現状を変えたい。


「最高の鮨体験を、より多くの方へ届ける。」


その想いを胸に、一貫一貫にこだわり抜いた本格鮨をご提供いたします。



公式Instagram：


https://www.instagram.com/sushi.asami2025