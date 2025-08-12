【VIPOインタビュー公開】〈明日8/13放送〉NHK戦後80年ドラマ『八月の声を運ぶ男』放送記念！「VIPO Filｍ Lab／映画の企画開発講座 参加企画が映像化されるまで―制作秘話―」

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

NHK総合 2025年8月13日（水）よる10:00～11:29［全1回］

特定非営利活動法人映像産業振興機構（略称：VIPO［ヴィーポ］、理事長：松谷孝征、東京都中央区）では、グローバルな視野を持ち国内外で活躍できるプロデューサー、監督、脚本家など業界プロフェッショナルを育成する場として、実践トレーニングやワークショップ、オンライン講座など、目的別に様々な人材トレーニング等を提供する「VIPO Film Lab」を運営しています。





その中で2023年2月に開催された「映画の企画開発講座」（講師：脚本家 池端俊策氏）に参加し提出された企画がこの度、NHKの戦後80年ドラマ『八月の声を運ぶ男』（2025年8月13日OA）として放送されることが決定いたしました。

講座の成果報告と放送を記念して、講座に参加された松本太一氏（WOWOWプロデューサー）に企画を立ち上げたきっかけから、映像化に至るまでのお話と講座での学びについて伺いました。

松本太一氏（株式会社WOWOW コンテンツプロデュース局ドラマ制作部プロデューサー）［略歴(https://www.vipo.or.jp/interview/list/detail/?i=4236#profile)］

松本太一氏（左）／脚本家 池端俊策氏（右）インタビュートップページはこちら :https://www.vipo.or.jp/interview-post/4236/

『八月の声を運ぶ男』について

戦後80年ドラマ『八月の声を運ぶ男』主演に本木雅弘を迎え、広島に育った池端俊策が描く、長崎に暮らし日本全国を渡り歩いて被爆者の声を集め続けたジャーナリスト伊藤明彦の実話に基づいた、原爆によってもたらされた数奇な出会いの物語。 その生涯をかけ、1000人を超える被爆者の「声」を録音し、未来へ遺した一人のジャーナリストがいた。重い録音機材を携え日本全国を渡り歩く日々、活動を周囲から理解されない孤独の中、彼はある被爆者と出会う。その感動的な被爆者体験は彼の心を強く揺さぶり、声を遺すことへの決意を新たにさせる。しかし、その「声」は謎に満ちたものだった…。



【放 送】

・NHK総合 2025年8月13日（水）よる10:00～11:29［全1回］

・BSP4K プレミアム4K 2025年8月16日（土）よる7:30～8:59［全1回］

【再放送】

・NHK総合 2025年8月20日（水）よる11:50～翌午前1:19

※NHKオンデマンドでもご覧いただけます。



【原 案】伊藤明彦『未来からの遺言 - ある被爆者体験の伝記』

【作】池端俊策

【音 楽】清水靖晃

【制作統括】加茂義隆(WOWOW) 尾崎裕和 熊野律時(NHK)

【プロデューサー】松本太一(WOWOW) 森井敦(東映京都撮影所)

【演 出】柴田岳志

『八月の声を運ぶ男』公式サイト［こちら(https://www.nhk.jp/p/ts/663796R2L1/)］

