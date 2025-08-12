3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖJPXÆü·ÐÃæ¾®·¿³ô»Ø¿ô¡×¹½À®ÌÃÊÁ¤ØÁªÄê
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¯¥È¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹CEO¡§À¾¹¾ È¥»Ê¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§6058¡¢°Ê²¼¥Ù¥¯¥È¥ë¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒJPXÁí¸¦µÚ¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¤¬¶¦Æ±¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë³ô²Á»Ø¿ô¡ÖJPXÆü·ÐÃæ¾®·¿³ô»Ø¿ô¡×¤Î2025Ç¯ÅÙ¡Ê2025Ç¯8·î29Æü～2026Ç¯8·î28Æü¡Ë¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤È¤·¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2023Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁªÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖJPXÆü·ÐÃæ¾®·¿³ô»Ø¿ô¡×¤Ï¡¢¡ÖÅê»ñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅê»ñÌ¥ÎÏ¤Î¹â¤¤²ñ¼Ò¡×¤ò¹½À®ÌÃÊÁ¤È¤¹¤ëJPXÆü·Ð¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹400¤ÈÆ±¤¸¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÃæ¾®·¿³ô¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤ËÅ¬ÍÑ¤·¡¢»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡¢³ô¼ç¤ò°Õ¼±¤·¤¿·Ð±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë³ô²Á»Ø¿ô¤Ç¤¹¡£
¡¡¹½À®ÌÃÊÁ¤ÎÁªÄê¤Ï¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡¢¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤ò¼ç»Ô¾ì¤È¤¹¤ëÉáÄÌ³ô¼°ÌÃÊÁ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢»þ²ÁÁí³Û¤ä»Ô¾ìÎ®Æ°À»ØÉ¸¤Ë¤è¤ë¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤Î¤Î¤Á¡¢£³Ç¯Ê¿¶Ñ¼«¸Ê»ñËÜÍø±×Î¨¡ÊROE¡Ë¡¢£³Ç¯ÎßÀÑ±Ä¶ÈÍø±×Åù¤ÎÄêÎÌÅª¤Ê»ØÉ¸¤Ë¤è¤ë¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÈÎ©¼Ò³°¼èÄùÌò¤ÎÁªÇ¤¤ä·è»»¾ðÊó±ÑÊ¸»ñÎÁ¤Î³«¼¨¤Ê¤É¤ÎÄêÀÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤è¤ë²ÃÅÀ¤ò¹Ô¤¤¡¢¾å°Ì 200ÌÃÊÁ¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¤´»²¹Í¡ä
¡ÖJPX Æü·ÐÃæ¾®·¿³ô»Ø¿ô¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-nikkei400/01.html
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¯¥È¥ë ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ ¼Ò Ì¾¡¡: ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¯¥È¥ë
½» ½ê¡¡¡¡ : ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä 4-15-1 ÀÖºä¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£ 18F
Àß Î©¡¡ ¡¡: 1993 Ç¯ 3 ·î 30 Æü
Âå É½ ¼Ô¡¡: À¾¹¾ È¥»Ê
»ñ ËÜ ¶â¡¡: 3,038É´Ëü±ß¡Ê2024Ç¯2·î¸½ºß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡: PR»ö¶È¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®»ö¶È¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®»ö¶È¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢HRTech »ö¶È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー»ö¶È Åù
U R L¡¡ : http://www.vectorinc.co.jp/