GRANRODEOのラジオ特番がFM AICHIで放送決定！「GRANRODEOのハートに火をつけて Road to G20 Special」

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）では8月17日（日）19:00～19:30に、特別番組「GRANRODEOのハートに火をつけて Road to G20 Special」を放送いたします。今年11月にデビュー20周年を迎えるロックユニット「GRANRODEO」。その魅力をFM AICHIでお楽しみ下さい。

- 番組概要

タイトル：GRANRODEOのハートに火をつけて Road to G20 Special

放送日時：2025年8月17日（日）19:00～19:30

放送局：FM AICHI（名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）

出演：GRANRODEO（KISHOW、e-ZUKA）

制作：TOKYO FM

radikoで放送を聴くにはコチラ→https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20250817190000(https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20250817190000)

※放送後1週間はradikoのタイムフリー機能で聴く事が可能です。

詳しくはradikoのホームページをご確認下さい。

GRANRODEO オフィシャルウェブサイト(https://granrodeo.net/)