TOYOTA ARENA TOKYOに「SMBC SKY LOUNGE」がオープン！

株式会社三井住友銀行

※画像はイメージです

アルバルク東京（TOYOTA ARENA TOKYO）とのパートナーシップ締結について

株式会社三井住友銀行（本社：東京都千代田区、取締役頭取 CEO：福留 朗裕、以下「三井住友銀行」）は、TOYOTA ARENA TOKYOおよびプロバスケットボールクラブ「アルバルク東京」を運営するトヨタアルバルク東京株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：林 邦彦、以下「アルバルク東京」）に対して、スポーツの活性化とそれを通じた日本の再成長への貢献を目的として、パートナーシップ契約を締結しました。 本協賛を通じて、アリーナ内での特別エリア「SMBC SKY LOUNGE」やファンに向けたキャンペーンなどを展開し、より多くの方に感動と熱狂を届けてまいります。

主な取り組み内容

- TOYOTA ARENA TOKYO内に「SMBC SKY LOUNGE」をオープン※画像はイメージです

※画像はイメージです

アリーナ最上階に「SMBC SKY LOUNGE」をオープン。開放的な空間で、オリーブがふんだんに入った「Olive ナンツァ（ナン生地のピザ）」や宇治抹茶を使った「抹茶ドリンク」といった限定コラボフード・ドリンク、選手やアルバルク東京のマスコット「ルーク」とSMBCがコラボしたフォトスポットなどをお楽しみいただけます。また、最上階からアリーナ全体を見渡しながら食事やドリンクを楽しめる「Oliveカウンター」も設置。お越しいただいた方に特別な体験を提供します。

- 冠協賛試合「SMBCスペシャルゲーム」の実施

11月1日(土)のアルバルク東京ホームゲームでは、三井住友銀行がゲームデーパートナーとなる冠協賛試合「SMBCスペシャルゲーム」を開催。来場者全員に限定ノベルティを配布し試合を盛り上げます。さらに、11月1日(土)、2日(日)の2日間は、昼は三井住友銀行の女子バスケットボール部SMBC TOKYO SOLUAのホームゲーム、夜はアルバルク東京ホームゲームをダブルヘッターにて開催する、バスケ尽くしの週末になります。

- アリーナ開業記念キャンペーンの実施

上記「SMBCスペシャルゲーム」の観戦ペアチケットが10組20名さまにあたるキャンペーンを実施いたします。当選者にはペアチケットだけでなく選手サイン入りTシャツもプレゼント！

Oliveアカウントのお申込と条件達成で参加できるため、ぜひチェックしてみてください。

くわしくはこちら

https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/campaign/collab/alvark202508/?aff=CP04145_o_snsOTH_CT41713_img&utm_source=sns&utm_medium=OTH&utm_campaign=CP04145_o_snsOTH_CT41713_img(https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/campaign/collab/alvark202508/?aff=CP04145_o_snsOTH_CT41713_img&utm_source=sns&utm_medium=OTH&utm_campaign=CP04145_o_snsOTH_CT41713_img)

今後の詳細情報や最新の取り組みについては、三井住友銀行公式ホームページやSNSを通じて順次お知らせしてまいります。皆さまにより一層お楽しみいただける企画を届けてまいりますので、どうぞご期待ください。