【コマースメディア株式会社】顧客対応に特化したカスタマーサポートAI「Channel Talk」を提供する株式会社Channel Corporation様とのパートナーシップ契約締結のご案内

コマースメディア株式会社

コマースメディア株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：井澤孝宏）は、「Channel Talk（ https://channel.io/ja ）」を提供する株式会社Channel Corporation様（本社：東京都千代田区、日本代表取締役：崔 在鎔、以下「Channel Corporation社」）と、2025年7月にパートナーシップを締結いたしましたので、お知らせいたします。

提携の背景と目的

2025年現在のECサイトにおける「カスタマーサービス」は、ユーザーへの単なる回答のみでなく、“売上やブランドイメージに直結するコミュニケーション”そのものとなっています。

特にAIチャット技術の普及により、顧客との対話は「決められた回答」のみでなく「新たな提案」や「顧客に寄り添った対応」へと進化しており、従来のチャットボットのみでは実現できなかった高度な接客体験が可能になりました。

しかし、実際の現場では「AIチャットの導入にハードルを感じている」「うまく活用できず成果につながっていない」「そもそも導入・活用イメージが沸かない」という声も多く、導入と成果のギャップ、運用ハードルの高さが業界の共通課題となっているように感じます。

こうした背景を受け、ECの総合支援を手がけるコマースメディアと、AIチャットの進化を牽引し続けるChannel Talkは、スピード感のある導入や運用、AI接客体験のさらなる向上を共に実現すべく、本パートナーシップを締結しました。

提携の内容

本パートナーシップにより、当社のサービスを利用する事業者様に対して、以下のサポートを提供いたします。

- Channel Talk運用：検証から導入、実際の運用をサポート- 特別料金でのシステム提供：紹介を通じた導入に限り特別料金でのご案内- 運用サポート：Channel Corporation社 ご担当者様からの直接的なサポート体制

本連携を通じて、事業者様はユーザーに対してより良い接客体験を、ユーザーにとってはスムーズな問題解決や購入体験の提供ができるような体制構築を行い、双方からEC事業のさらなる発展に貢献できればと考えております。

代表 井澤よりコメント

「問い合わせがしづらい」というだけで、購入をあきらめてしまうお客様は少なくありません。だからこそ、気軽に聞けて、すぐに答えが返ってくる環境づくりは、ECにおいて非常に大切な接客のひとつだと考えています。

Channel Talkを導入することで、時間帯や人手に左右されず、お客様の疑問にすばやく的確に対応できる環境を実現しております。ただし、私たちはAIを“無機質な自動応答システム”とは捉えていおらず、むしろ顧客対応に参加する“チームの一員”として、一緒に働く存在だと認識する必要あると考えています。

もちろん、複雑な相談や細やかな気配りが必要な場面では、人による丁寧な対応が欠かせません。だからこそ、AIと人、それぞれの強みを活かして、より安心感のある接客体験を提供していくことが、これからのEC顧客体験に求められる姿だと考えています。

チャネルトークとの提携を通じて、“迷ったらすぐ聞けて、きちんと応えてもらえる” そんな信頼感のある接客体験を、より多くのEC事業者、お客様に届けていきます。

株式会社Channel Corporation 代表 玉川 葉 様よりコメント

チャネルトークは『顧客との対話こそがビジネス成長の原動力である』という信念のもと、AI を活用したコミュニケーション技術を継続的に高度化してきました。

今回コマースメディア様と提携したのも、そのミッションをより迅速かつ広範に実現するためです。現場の EC 事業者さまからは『AI の導入ハードルが高い』『成果を実感するまで時間がかかる』といった声が多く聞かれます。

私たちはこのギャップを解消するには １. 専門家による伴走、２. 運用に最適化されたワークフロー、３. 人と AI が自然に協働する仕組み が不可欠だと考えています。

EC トータル支援を強みとするコマースメディア様と、対話型 AI に特化したチャネルトークの技術を組み合わせることで、クライアント企業は「企画 → 導入 → 運用 → 成果分析」までをワンストップで体験できるようになります。

私たちは AI を『無機質な自動応答システム』ではなく、チームの一員としてとらえています。

定型的な問い合わせには AI が迅速・的確に対応し、複雑な相談や細やかな気配りを要する場面では人の温かみが加わる、

そんなハイブリッド体制を構築し、購入者が「いつでも気軽に質問でき、すぐに正しい答えが返ってくる」信頼感あるショッピング体験を享受できるようにします。

結果として、事業者さまは売上とブランドイメージを同時に強化できるでしょう。

この戦略的パートナーシップが、日本の EC 市場における新しい接客スタンダードを提示すると確信しています。

チャネルトークは今後も『対話が生み出す成長』を、すべてのパートナーの皆さまと共に実現してまいります。

【会社概要】

社名 コマースメディア株式会社

代表者 代表取締役 井澤 孝宏

設立 2016年5月

本社所在地 東京都豊島区南大塚3丁目44-11

福岡支店 福岡県福岡市中央区天神4丁目4-11

HP https://commerce-media.info

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

コマースメディア株式会社 PR部署

メールアドレス：pr@commerce-media.info