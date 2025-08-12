株式会社V、SNS運用戦略Expo 2025に出展！

株式会社V

株式会社V（本社：東京都品川区、代表取締役兼CEO 藤原光汰、以下 V）は、2025年8月19日(火)・20日(水)に東京都立産業貿易センター浜松町館で開催される「SNS運用戦略Expo 2025」に出展し、事例をもとにしたメタバース×SNS運用ノウハウを紹介するブースを展開します。



当社ブースでは、豊富な導入実績を基に、最新のメタバース × SNS運用事例をご紹介いたします。さらに、VRChatとDiscordを活用し、バーチャルとリアルをつなぐファンコミュニティの導入・運用を担当する専任スタッフが常駐します。3万人規模に及ぶ大規模コミュニティの運用ノウハウを、当日限定で無料相談いただけます。

■展示内容詳細

■VRChatを使った“ブランド体験”の事例を紹介

ユーザーが仮想空間の中を歩き回り、遊びながらブランドに触れる体験が、ファンの心をどう動かすのか。導入企業の具体例とともにご紹介します。

■Discordによるファンマーケティングの実践ノウハウ（無料）

Discord公式パートナー・ベックスドラが在席。個人で1万人・3万人超のコミュニティを運営する中で培った、継続的なファン育成のリアルを紹介します。

ベックスドラ

株式会社V

コミュニティオーガナイザー・ストラテジスト

1万人規模・3万人規模を含む複数の大型Discordコミュニティの立ち上げから運営まで継続的に担当。Discord公式パートナーに認定されたサーバーを複数保持するなど、国内屈指の実績を持つ。

VRChatをはじめとしたメタバース上の体験設計と、リアルの施策を掛け合わせ、オンラインとオフライン双方にまたがるファン基盤を構築。「ファンが日常的に集い、主体的に語り合い、リアルでも交流が生まれる」循環型コミュニティの設計を得意とし、企業・クリエイターのブランド価値向上を支援している。



■その場で相談可能！コミュニティ運用・導入支援（無料）

「まず何から始めればいい？」「社内稟議にどう説明すればいい？」といったお悩みに、お答えします。

■小間番号：F4

■展示会概要

イベント名：SNS運用戦略Expo 2025

会期：2025年8月19日（火）～20日（水）

会場：東京都立産業貿易センター浜松町館

主催： 株式会社ナノオプト・メディア

公式サイト：https://f2ff.jp/event/0801#outline

※入場には専用フォームより事前登録が必要ですので、

下記URLより事前にお手続きください。

詳細を見る :https://forest.f2ff.jp/login?project_id=20250801&_gl=1*5tclsi*_ga*NTA5MzExMjMzLjE3NTQyOTE0NjU.*_ga_0BN2ZK5F9B*czE3NTQyOTE0NjUkbzEkZzEkdDE3NTQyOTE1NDEkajQ1JGwwJGgw&_ga=2.108302662.551336776.1754291465-509311233.1754291465&_gac=1.191165912.1754291511.Cj0KCQjwtMHEBhC-ARIsABua5iRXjWcMbzowXcAJFwABlWRUcC0TTAvHkdohOpJRAf1UF8w4BsSgEcoaAtppEALw_wcB

■メタバースの未来を共に創りましょう

株式会社Vでは、メタバースの未来をともに創るパートナーを募集しています。

メタバースでやってみたいこと・メタバースの現状を知りたい方など。

採用サービスのご相談についても下記のフォームからお問い合わせください。

無料相談・お問い合わせ：https://v-inc.jp/contact

■会社概要

会社名：株式会社V

所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目２－１ 目黒センタービル 8階

代表者：代表取締役兼CEO 藤原光汰

事業内容：メタバース/VR/XR等の先端技術領域における事業支援・開発、自社サービスの開発・運営

URL：https://v-inc.jp/