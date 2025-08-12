【公募】社会課題解決に取り組む事業プランを表彰する「日本ソーシャル・スタートアップAWARD」募集スタート！（2025/8/12～2025/9/30）

公益財団法人日本フィランソロピック財団

2025年8月12日、公益財団法人 日本フィランソロピック財団（所在地：東京都港区、代表理事：岸本和久）は第1回「日本ソーシャル・スタートアップAWARD」の表彰事業プランの募集を開始いたしました。

「日本ソーシャル・スタートアップAWARD」について

本賞は、社会課題解決に取り組む非営利スタートアップの事業プランを顕彰するために設立されました。特に優れた事業プランを表彰するとともに、副賞として400万円を授与し、創業期の活動を支援します。未解決の社会課題に対して、どのような事業やプロジェクトで解決を図るのか、事業プランを募集します。

■募集対象

社会課題解決を目的とし、社会的インパクトが認められる事業プラン。

既に取り組んでいるものでも、これから新たに取り組むものでも可。



■応募資格

登記から10年未満の法人格を有する団体（2025年8月1日基準）

日本国内に主たる事務所がある団体

■賞の内容

優れた事業プランを表彰し、副賞として賞金（1件400万円）を授与いたします。

授賞件数：最大4件

詳しくは、以下リンクから募集要項をダウンロードください。

https://np-foundation.or.jp/information/000300.html

スケジュール・応募方法

■募集スケジュール

公募開始：2025年8月12日（火）

オンライン説明会：2025年9月4日（木）14:00～15:00

公募締切：2025年9月30日（火）17:00

1次選考結果通知：2025年12月中旬

最終選考会（対面開催のピッチ）：2026年2月2日（月）※東京都内会場・詳細は後日案内

最終結果通知：2026年2月末（予定）

■オンライン説明会

応募を検討する団体を対象に、オンライン説明会を開催します。

日時：2025 年 9 月 4 日（木）14:00-15:00

参加は要事前申込みです

※申込締切 2025年9月2日（火）23:59

お申込はこちらから(https://forms.office.com/r/Xzu6ja225e)（Microsoft Forms でご入力ください）

■応募方法

電子申請システム「Graain」から、団体情報等を入力の上、応募書類をご提出いただきます。

※郵送やメール添付での書類提出は受付対象外となります。必ず「Graain」からご応募ください。

お問い合わせ

お問い合わせは、当財団の代表メールアドレスに事務局宛てにお送りください。

代表メールアドレス： info(アットマーク)np-foundation.or.jp （(アットマーク)は@に変更してください）

公益財団法人 日本フィランソロピック財団

公益財団法人 日本フィランソロピック財団は、2020年に設立、社会貢献事業への資金提供を目的として、寄附を募り、それを基金として管理運営し、助成や奨学金・顕彰事業などを行っています。寄附者おひとりおひとりの「おもい」を「意義ある寄附」として大きく育み、未来への投資としてより豊かな社会の創造を目指しています。

財団ウェブサイト： https://np-foundation.or.jp/