「CCCJ WEEK 2025」にインタセクトが登壇　～2030年6000万人へインバウンドのリアルと戦略小売・交通・宿泊など、訪日観光の最前線から～

インタセクト・コミュニケーションズ株式会社2030年6000万人へインバウンドのリアルと戦略小売・交通・宿泊など、訪日観光の最前線から

中国・台湾などの海外プロモーション・インバウンド支援を行うインタセクト・コミュニケーションズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：譚 玉峰、以下 インタセクト）は、一般社団法人 日本中華總商会（CCCJ WEEKインバウンド分科会）が主催する「CCCJ WEEK 2025」において、当社社員がモデレーターとして登壇することをお知らせします。

2023年から訪日外国人旅行者（インバウンド）は回復の流れが続き、2025年上半期には、過去最速ペースで2000万人を突破しました。インバウンドは「回復」から「成長」へとフェーズが変わりつつあります。政府は、2030年までに訪日観光客6000万人、旅行消費15兆円という目標を掲げ、全国で観光戦略の策定と実行を加速させています。

今回のセッションでは、南海電気鉄道株式会社様、株式会社阪急阪神百貨店様、トキエア株式会社様、観光・インバウンド・デジタルマーケティングプロデューサー高橋様、株式会社アゴーラ ホスピタリティー グループ様など、小売、交通、宿泊といった主要産業の最前線で活躍するキーパーソンたちが集結。現場のリアルな課題と、これから求められる「次の一手」について、深掘りしていきます。

＜本セミナーの概要＞

タイトル：「CCCJ WEEK インバウンド分科会」

日時 ：2025年9月9日（火）10:00-12:00 (開場9:30)

会場 ：ベルサール東京日本橋

https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/tokyo/bs_nihonbashi/

「日本橋駅」B6出口直結

「三越前駅」B6出口 徒歩3分

「東京駅」八重洲北口 徒歩6分

料金 ：無料/お一人様（日本中華總商会会員・同会員紹介者様）、5,000円/お一人様（非会員様）

申込期限：8月31日（日）まで

主催 ：一般社団法人 日本中華總商会（CCCJ WEEK2025 インバウンド分科会）

＜参加申込＞

本分科会へのお申し込みは、下記からお願いいたします。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeljmz-zeWqyfG23avylBoPYeYheEseuRjipN670ncJ8xLyrA/viewform

※同日開催の他分科会にもそのままご入場いただけます。詳細は上記URLをご参照ください。

「第二部」13:00~15:00 ヘルスケア分科会

「第三部」15:30~17:30 スタートアップセッション

＜第一部「インバウンド分科会」プログラム内容＞

講演１「グレーターなんばのまちづくり」（30分）

・南海電気鉄道株式会社 まちづくり推進室

グレーターなんば創造部長 寺田成様

講演２「多様化するインバウンドの今後の戦略」（30分）

・株式会社阪急阪神百貨店 海外顧客ビジネスグループ 海外顧客事業部

ゼネラルマネージャー 白井康之様

パネルディスカッション(5名)（40分）

・本講演の登壇者お二人

・トキエア 株式会社 代表取締役 長谷川政樹様

・株式会社アゴーラ ホスピタリティー グループ 代表取締役社長兼CEO セン・ソヘイ様

・観光・インバウンド・デジタルマーケティングプロデューサー 高橋 敦司様

・モデレーター インタセクト・コミュニケーションズ株式会社 海外広告推進グループ

部長代理 大阪支社長代理 下川雅博

質疑応答

＜登壇者プロフィール＞

寺田成様南海電気鉄道株式会社まちづくり推進室 グレーターなんば創造部長寺田成様

→1991年南海電気鉄道(株)入社。なんばCITYを担当。その後、電鉄直営飲食店の経営・運営担当。

2011年流通企画担当、地下鉄商業コンペ担当、エキモ立ち上げ。

2014年レンタルビデオ・書籍のフランチャイジー会社へ異動。

2018年南海フードシステム社長。2022年エキナカコンビニを大手FCに転換。2023年より現職。

白井康之様株式会社阪急阪神百貨店海外顧客ビジネスグループ 海外顧客事業部ゼネラルマネージャー 白井康之様

→2001年阪急阪神百貨店に入社。18年インバウンドマーケティング部

ディビジョンマネージャーとして、中国国外初となるWeChat Pay

共同プロジェクトを主導。

23年より海外顧客事業部ゼネラルマネージャーとして、インバウンド施策全般を統括。「日本の価値を高めたい」という理念で地域ブランディングに取り組む。

長谷川政樹様トキエア 株式会社代表取締役 長谷川政樹様

→1967年新潟県生まれ。日本航空で機材導入・空港開発、新潟県庁で港湾振興、ジェットスター・ジャパン創業期に戦略・人事・空港開発、三菱重工で航空機訓練・国際認証を統括。

2020年、トキエア株式会社を設立し代表取締役。

地域と世界をつなぐ航空ネットワーク構築に取り組む。

セン・ソヘイ様株式会社アゴーラ ホスピタリティー グループ代表取締役社長兼CEO セン・ソヘイ様

→山一証券、SMBC大和証券を経て、株式会社大和証券グループ本社参与を務める。

長年、金融ビジネスに携わり、日本の大手証券会社の経営幹部を務めるなど、日本のみならず、世界的な金融業界で豊富な経験と知識を持つ。

高橋 敦司様観光・インバウンド・デジタルマーケティングプロデューサー高橋 敦司様

→89年JR東日本入社。本社営業部旅行業課長、同担当部長など36年間にわたり一貫してJR東日本グループの観光ビジネスを牽引する

要職を担う。

ジェイアール東日本企画常務取締役CDO、JR東日本びゅうツーリズム＆セールス代表取締役社長としても地域の観光DXを推進。

現在は地域プロデューサーとして地域課題解決の最前線で活動中。

下川雅博【モデレーター】インタセクト・コミュニケーションズ株式会社海外広告推進グループ 部長代理下川雅博

→2017年にインタセクト・コミュニケーションズ株式会社に入社、2019年より現部署にてインバウンド事業に携わる。

百貨店、自治体、その他さまざまな事業の責任者として担当中。

本分科会の詳細・お申し込みは、下記からお願いいたします。

本分科会の詳細・お申し込みは、下記からお願いいたします。

セミナーチラシ

■会社概要

商号 ：インタセクト・コミュニケーションズ株式会社

代表者 ：代表取締役社長 譚玉峰

所在地 ：〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3丁目1番地 B・Mビル2F

設立 ：2000年11月

事業内容 ：中国本土・台湾を主軸とした観光DXによる海外プロモーション・インバウンド

(訪日誘客)支援、中国向け越境EC、アフィリエイト運用代行、アフィリエイト

サイトパトロール、システム開発など

資本金 ：9,856万円

URL ：https://www.intasect.com/

2000年に設立した日本国内及び中国大陸・台湾地域を主体とした海外プロモーション・システム開発企業で、以下のとおり、幅広い事業を展開しています。

国内海外QR決済ソリューション「IntaPay(https://intapay-payment.intasect.com)」、新免税制度〈空港還付型〉に完全対応した「InTaxFree 免税リファンドシステム(https://intapay-payment.intasect.com/intaxfree-refund)」。

海外向けとしては、生成AIを用いた観光DXによる訪日誘客施策・旅ナカ回遊促進、百度広告やSNS、在日・海外インフルエンサーなどの海外デジタル広告、WeChatミニプログラム開発、越境EC等の海外販路拡大。

また、アフィリエイト広告運用(https://www.intasect.com/service/affiliate.html)及びアフィリエイトサイトパトロール(https://www.intasect.com/service/webaegis.html)、SIサービス、ERP事業、BPM、電子契約、無人AI店舗、モバイルオーダー「eateat(https://eat-eat.jp/)」、添削・共有・指示ツールの「Passton(https://www.passton.jp/)」等、国内外においてDX技術を用いた幅広い事業を展開中です。

2025年現在、国内・中国本土あわせ10拠点以上、グループ全体の従業員数は約1,000名となっています。