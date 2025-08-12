【8月28日(木)｜JAPAN BUILD OSAKA】セミナー登壇のお知らせ

株式会社アクセルラボ

株式会社アクセルラボ（本社：東京都新宿区、代表取締役：小暮学、以下 当社）は、2025年8月27日（水）から29日（金）までインテックス大阪で開催される、建築・不動産業界の国内最大級の展示会「第9回 JAPAN BUILD OSAKA -建築・土木・不動産の先端技術展-」において、セミナーに登壇することをお知らせいたします。

本セミナーは8月28日（木）に行われ、当社の顧客であるケネディクス株式会社様にもご登壇いただきます。賃貸住宅経営の現場で実際にスマートホームを導入し、賃料アップや空室対策、業務効率化といった成果を上げている同社の具体的な事例を交え、スマートホームがもたらす経営革新のリアルな姿をご紹介します。

市場競争が激化し、入居者ニーズが多様化する現代において、賃貸物件の「差別化」は喫緊の課題です。本セミナーでは、テクノロジーの紹介に留まらず、導入企業が語る実践的なノウハウや費用対効果に焦点を当てます。今後の賃貸経営において「選ばれる物件」であり続けるため、具体的な戦略とヒントを提供いたします。

◆セミナー開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/33770/table/157_1_b227bf2f9ab470138f994259f5278f3e.jpg?v=202508121126 ]

なお、セミナーのご聴講には展示会の来場登録とセミナーの聴講登録がそれぞれ必要となります。

以下のリンクからそれぞれお申し込みください。

展示会来場登録：こちらをクリックしてください。(https://www.japan-build.jp/osaka/ja-jp.html)

セミナー聴講登録：こちらをクリックしてください。(https://biz.q-pass.jp/f/11136/jb_seminar_osaka_25/seminar_register#:~:text=%E8%B3%83%E6%96%99UP%20%C3%97%20%E7%A9%BA%E5%AE%A4%E5%AF%BE%E7%AD%96%20%C3%97%20%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%8A%B9%E7%8E%87%E5%8C%96%E2%80%95%E2%80%95%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%8C%E5%A4%89%E3%81%88%E3%81%9F%E7%8F%BE%E5%A0%B4%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB)

◆「第9回 JAPAN BUILD OSAKA」開催概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/33770/table/157_2_355ef83dc3c49706f5053147760b2dca.jpg?v=202508121126 ]

◆ケネディクス株式会社 会社概要

本社 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号

代表者 ：代表取締役社長COO 寺本 光

設立 ：1995年4月

URL ：https://www.kenedix.com

事業 ：アセットマネジメント事業

アセットオペレーション事業

ファンド出資事業 等

◆株式会社ACCEL LAB 会社概要

本社 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-8-1新宿ビルディング5階

代表者 ：代表取締役 小暮 学

設立 ：2017年7月

URL ：https://accel-lab.com

事業 ：IoTエンジン「alie+」の企画・開発・運営・提供

スマートホームサービス「SpaceCore」の企画・開発・運営・提供

IoTデバイスの導入支援、設置工事及びテクニカルサポート請負