TCJグローバル、ネパール現地の日本語教育機関と提携し、法人向け特定技能外国人材の採用支援を拡大

パスメイクホールディングス株式会社

株式会社TCJグローバル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中澤 匠、以下「当社」）は、2025年7月31日付で、ネパールの日本語教育機関Rose Career & Counseling Center Pvt. Ltd.（代表：PANDEY RAJEV、以下「Rose社」）と業務提携し、ネパールにおける日本語教育および日本国内法人企業への外国人材紹介サービスの提供を拡大します。なお、ベトナム、ネパール、ミャンマーの3か国での業務提携となります。これにより、特定技能をはじめとした外国人材の採用及び日本語教育を検討する日本国内法人企業への支援体制を一層強化いたします。

【海外展開と業務提携の背景】

当社は1988年の設立以来、世界80か国以上からの留学生・就労者・生活者に対し、国内外で高品質な日本語教育を提供してきました。日本語教師養成機関としても国内トップクラスの規模と実績を有し、ISO29991:2020認証を取得するなど、教育サービスの国際基準を満たしています。近年、日本国内の労働人口不足を背景に、特定技能を中心とした外国人材の受け入れ需要が急増しています。当社は、長年培った日本語教育・人材育成のノウハウと、現地パートナーとの連携により、法人企業の多様な人材ニーズに応える外国人材紹介・日本語教育サービスを提供しています。

【ネパール人材が選ばれる理由】

人口と若年労働力

ネパールの人口は2025年時点で約3,161万人、労働年齢人口（15～64歳）は約65％と高く、若年層（15～29歳）も全体の28％を占めています。平均年齢は23～24歳と非常に若く、今後も安定した労働力の供給が見込まれます。

海外志向と送り出し実績

農業の生産性や製造業の発展の遅れから国内で十分な雇用が得られない状況で、全人口の約20％にあたる約600万人が海外で就労しており、出稼ぎ文化が根付いています。国内産業は農業中心（GDPの約25％）で発展途上のため、若者の海外志向が強く、送り出し国として安定した人材供給が可能です。

在留ネパール人の急増

日本国内の在留ネパール人数は2024年時点で約20万7,000人と、過去10年で約10倍に増加しています。毎年3万～5万人規模で増加しており、留学や特定技能での来日が増えています。



【提携の概要】

- 日本語学習教材および日本語教師養成の提供による現地教育体制の強化- 日本への就労・留学希望者への支援体制の強化- 日本国内法人企業向けに、特定技能を中心とした即戦力外国人材の紹介サービスを運営

本提携により、当社が持つ日本語教育関連の経験と、Rose社が持つネパールにおける事業運営経験により、ネパールにおける日本への就労希望者の募集や高水準の日本語教育運営等のシナジーを実現していきます。

【今後の展望】

ネパールにおける日本語教育及び日本への就労、留学のサービス向上による市場シェア拡大を推進してまいります。中長期的には、海外市場向けサービスの開発や事業運営体制の構築を通じて、ネパール以外の海外市場参入によるさらなる事業拡大を目指します。当社は、日本語教育におけるグローバルリーディングカンパニーとして、グローバル事業の拡大を通じて日本語教育市場の発展を通した社会問題の解決に貢献するとともに、企業価値の向上に努めてまいります。

【当社の実績】

- 紹介可能外国人材数：約5,000名以上- 累計卒業生数 ：80ヵ国以上から10,000人以上- パートナー企業数 ：20ヵ国336社と提携

【Rose Career & Counseling Center Pvt. Ltd.について】

所在地：Samakhusi-26, Kathmandu, Nepal

代表者：PANDEY RAJEV

事業内容：ネパール国内における日本語教育機関の運営

【株式会社TCJグローバル(旧東京中央日本語学院)について】

所在地：東京都新宿区信濃町35 煉瓦館2F

代表者：中澤 匠

事業内容：外国人留学生向け進学・就職日本語コースの運営、総合日本語コースの運営（在日外国人、海外在住者、企業向け研修）、日本語教師養成事業、行政・教育機関・企業向けの日本語教育コンサルティング、人材紹介事業

URL：https://tcj-education.com/lp/tcj-recruitment/