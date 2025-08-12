【無料オンライン】士業向けSalesforce活用セミナーをデータ・プロセスコンサルティング会社のフロッグウェル(株)が2025/9/12(金)に開催
フロッグウェル株式会社
あらゆるビジネスではSalesforceをはじめとするCRMやBIツールを導入し、どの顧客が、どの商材を、どの程度購入したのかといった情報を記録するのが一般的になっています。士業業界で導入がなかなか進まないのは、様々な課題があるためです。その多くの課題を解決するためにフロッグウェルでは、このたび士業業界向けSalesforce活用セミナーを開催します。弊社では士業業界の皆さまへのSalesforce導入サービスも提供しており、業界を経験した社員や業界を熟知した社員がSalesforce導入の支援を致します。それによりスムーズなシステムの導入、ビジネスを前に進めることが可能です。
フロッグウェルは士業業界の皆様へのSalesforceの多くの導入経験や、セールスフォース・ドットコム社からPartner Summit2019年度のNON PROFIT部門受賞などセールスフォース・ドットコムからも認められる実績もあり、多くの企業や施設へ貢献ができます。
- 案件管理を正確に行いたい
- スケジュール管理を行いたい
- 案件状況を可視化したい
- 脱Excelを実現したい
- 情報の属人化を避けたい
◆セミナータイトル
- 2025/09/12(金)16:00～16:30
- Salesforceを導入している士業業界の担当者様
- 今後Salesforceの導入を検討している士業業界の担当者様
- 当セミナーの目的
- 会社紹介
- 登壇者紹介
- Salesforceとは
- なぜ士業にSalesforceは有効なのか
- Salesforceの主な機能紹介
- 導入事例
- 導入相談のお申し込み方法
◆開催場所
◆料金
フロッグウェル株式会社 ITコンサルタントマネージャー
- 会社名：フロッグウェル株式会社
- 代表者：小谷 直也
- 設立：2010年5月
- 所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階
- メーカー・販売会社向けシステム構築
- 医療関連データ収集・加工
- データ分析及びコンサルティング
あらゆるビジネスではSalesforceをはじめとするCRMやBIツールを導入し、どの顧客が、どの商材を、どの程度購入したのかといった情報を記録するのが一般的になっています。
記録を行い収集をすることで、収集した社内外のあらゆるデータを活用した、より迅速かつ精度の高い意思決定が可能です。また情報を記録することで、意思決定だけでなく、現在の状況を正確に把握やその背後にある様々な原因や問題・課題を深堀りすることもできるようになっています。
しかし、士業業界ではいまだに紙で管理していることが多く、詳細な情報を管理している方は決して多くありません。
フロッグウェルは士業業界の皆様へのSalesforceの多くの導入経験や、セールスフォース・ドットコム社からPartner Summit2019年度のNON PROFIT部門受賞などセールスフォース・ドットコムからも認められる実績もあり、多くの企業や施設へ貢献ができます。
【こんな方にオススメ】
士業業界でのSalesforce活用について深く知りたい、相談をしたいという方は是非ご参加ください。
＜セミナーの概要＞
◆セミナータイトル
『士業の課題を解決するSalesforceの魅力を行政書士が徹底解説！』
◆開催日時
◆対象者
◆プログラム概要
◆開催場所
オンライン
◆料金
無料
【講師】
水谷 哲矢（みずたに てつや）
現役行政書士（東京会所属）
司法書士事務所にて従事経験あり
各種法令及び業界知識を活かし、社内ではほぼ全ての士業案件を担当
申し込みはこちらから！
https://frogwell.co.jp/seminar_read/salesforce-samurai/
【会社概要】
◆事業内容
