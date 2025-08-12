こども食堂から、人々や地域のつながりを考える。文研出版より『あっちにもこっちにもこども食堂』を発売！

あらすじ

株式会社 新興出版社啓林館

こども食堂は、こどもたちや地域の人たちがそれぞれの思いで運営し、安心して楽しく食事ができる、ホッとする場所です。千葉県松戸市の根木内小学校では各学期１回、朝から学校でこども食堂が開催されます。大学生たちが運営する調布市の電気通信大学こども食堂では、大学生と子どもたちのレクリエーションも行われています。どれひとつ同じこども食堂はありません。７カ所のこども食堂を通じて、地域の人たちが地域の子どもたちのために行っている取り組みを紹介します。

編集者より

本作は、こども食堂に参加している子どもや大人たちだけではなく、運営をしている団体や、運営に協力をしている地域のみなさんの取り組みを7事例紹介しています。こども食堂は「安心して楽しく食事ができる、ホッとする場所」です。「どんな人がこども食堂を運営しているのか？」「食材はどうやって調達しているのか？」などもQ＆Aで取り上げました。カラー口絵８ページ収録。

著者

もちなおみ

作者・イラストレーター。東京都出身。日本児童出版美術家連盟会員。絵本作家、ライター、羊毛フェルト作家。司書資格や手芸出版社の勤務歴を持つ。著書に『はるのうた』『だいすきえほんくん』（イマジネイション・プラス）、『きらぼしちゃんともりのクリスマス』（布川愛子絵／岩崎書店）、『みんな大好き！アンパンマンのフェルトマスコット』（共著／日本ヴォーグ社）などがある。

商品情報

『あっちにもこっちにもこども食堂』

シリーズ:ステップノベル・ノンフィクション

対象:小学校高学年以上

判型:四六判

本体価格:1760円(本体1600円+税10%)

ISBN：978-4-580-82722-6

HP：https://www.shinko-keirin.co.jp/bunken/