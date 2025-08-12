【 8/21 (木) 16:00 】聞き方ひとつで変わる！ 無料オンラインセミナーを開催
「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、「仮説検証インタビューの設計と読み解きの技術」をテーマに、株式会社ビザスク ナレッジプラットフォーム事業 リサーチサービス企画部 部長 岡 大輔 登壇による無料オンラインセミナーを 8/21 (木) 16:00 より開催します。
◆ 詳細・お申込み：
https://visasq.co.jp/seminar/interview250821?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250821(https://visasq.co.jp/seminar/interview250821?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250821)
◆ 背景
当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 70万人超（2025年2月末時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。
業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、1,800を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）
また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。
◆ セミナーのご紹介
本セミナーでは、株式会社ビザスク ナレッジプラットフォーム事業 リサーチサービス企画部 部長 岡 大輔 が登壇いたします。
以下、ご講演内容のイメージです。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/400_1_30a8eedd6b68bfa2626f6dbab8e0b640.jpg?v=202508130154 ]
◆ セミナーの概要
タイトル：聞き方ひとつで変わる！～仮説検証インタビューの設計と読み解きの技術～
主催：株式会社ビザスク
日時：8月21日（木）16:00～17:00
開催方法：Zoom によるオンライン開催
参加費用：無料
【登壇者情報】
岡 大輔
株式会社ビザスク
ナレッジプラットフォーム事業
リサーチサービス企画部 部長
EYストラテジー＆コンサルティング、KPMG FAS、医療系スタートアップなどを経て現職。新規事業開発・M&A・DX・人材戦略策定など、幅広いテーマのプロジェクトを多数リード。コンサルティングだけでなく、スタートアップ企業において自社事業の開発・展開を担った経験も有する。2025年1月ビザスクに参画。
■ご講演スケジュール
・ご挨拶とサービス紹介
・岡 大輔 講演
・Q&A
【お申込みについて】
以下URLより必要事項を記載の上、お申込みください。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/400_2_53c6ad15543fa0a300332f8cf75493ec.jpg?v=202508130154 ]