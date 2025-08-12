【 8/21 (木) 16:00 】聞き方ひとつで変わる！ 無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、「仮説検証インタビューの設計と読み解きの技術」をテーマに、株式会社ビザスク ナレッジプラットフォーム事業 リサーチサービス企画部 部長 岡 大輔 登壇による無料オンラインセミナーを 8/21 (木) 16:00 より開催します。

◆ 詳細・お申込み：

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 70万人超（2025年2月末時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、1,800を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、株式会社ビザスク ナレッジプラットフォーム事業 リサーチサービス企画部 部長 岡 大輔 が登壇いたします。

以下、ご講演内容のイメージです。

◆ セミナーの概要

タイトル：聞き方ひとつで変わる！～仮説検証インタビューの設計と読み解きの技術～

主催：株式会社ビザスク

日時：8月21日（木）16:00～17:00

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

詳細・お申込み：

【登壇者情報】

岡 大輔

株式会社ビザスク

ナレッジプラットフォーム事業

リサーチサービス企画部 部長

EYストラテジー＆コンサルティング、KPMG FAS、医療系スタートアップなどを経て現職。新規事業開発・M&A・DX・人材戦略策定など、幅広いテーマのプロジェクトを多数リード。コンサルティングだけでなく、スタートアップ企業において自社事業の開発・展開を担った経験も有する。2025年1月ビザスクに参画。

■ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介

・岡 大輔 講演

・Q&A

【お申込みについて】

以下URLより必要事項を記載の上、お申込みください。

https://visasq.co.jp/seminar/interview250821?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250821(https://visasq.co.jp/seminar/interview250821?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250821)

