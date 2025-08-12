愛知県内 74 店舗目！津島市内初出店！アミューズメントフィットネスクラブ FIT-EASY 津島店がグランドオープンしました 早期入会キャンペーン実施中

フィットイージー株式会社 フィットイージー株式会社（本社：岐阜市）が全国展開するアミューズメントフィットネスクラブ「FIT-EASY」の新規店舗、FIT-EASY津島店（愛知県津島市今市場町3丁目17-1）が2025年8月12日（火）にグランドオープンいたしました。

当店は、愛知県内で74店舗目、そして津島市内では初の出店となります。

愛知県道68号「名古屋津島線」沿いに位置し、JR津島駅から徒歩約5分という大変便利なエリアにオープンいたしました。

また、隣接する蟹江町にある「FIT-EASY蟹江店」、あま市にある「FIT-EASYあま店」「FIT-EASYあま七宝店」までも、車で30分以内でアクセス可能です。

オープンを記念して、オープニングキャンペーンを実施中です。キャンペーン期間中に入会いただいた方は、入会金や事務手数料、2025年9月までの月会費が無料となります。

FIT-EASY津島店は、初心者から上級者まで満足いただけるフィットネスマシンはもちろん、天候を気にすることなく利用できるシミュレーションゴルフやサウナ、運動後のリカバリーやリフレッシュにも利用できる高濃度酸素ルーム、対面レッスンも可能なバーチャルスタジオ、セルフエステ、セルフホワイトニング、骨盤底筋トレーニングマシン、ビートスリマー、H2ルーム、コワーキングスペースなど、多様なサービスを月会費のみでご利用いただけます。

（セルフエステ：女性専用）

フィットイージーの新店舗で筋トレや有酸素運動などの他に、健康の為のセルフケアやリラクゼーションを組み合わせて新たな体験をお楽しみください。

店舗ごとに厳選した最新・高品質のマシンを導入

当クラブでは世界で支持されている「マシンメーカー9社、14ブランド」を取り扱っており、最新で高品質のマシンを、各地域の店舗や会員様のニーズに合わせ厳選して導入しています。

当店は「BULL」、「MATRIX」、「M TORTURE」、「ONHIM」を採用。

シート間隔やグリップの感覚まで細部にこだわり、狙った筋肉に効率よく、無理なく効かせる設計の「BULL」。フィットネス初心者から上級者まで幅広い層のお客様を魅了し、すべての機器は初心者の方にも安心して使いやすく設計されており、エクササイズの楽しさを存分に味わっていただける「MATRIX」。筋肉をダイレクトに刺激する軌道を追求した「M TORTURE」。従来の製品と比較して可動域が広く、細かい調節が可能となり、各目的に応じた多様なトレーニング環境を提供してくれる「ONHIM」。

当店の多彩なラインナップをぜひお楽しみください。

FIT-EASY津島店の特長

- 初心者の方はもちろん上級者まで納得できるトレーニング環境

初めてフィットネスジムに通う方にも安心してご利用いただけるよう、マシンの使用方法を動画で説明しています。また、充実したトレーニング環境は上級者の方にも十分ご満足いただけます。筋力トレーニングとサウナ、有酸素運動と骨盤底筋トレーニングマシンなど、他のサービスを併用することで究極の健康体験が実現します。

- 天候を気にせず練習できる新感覚バーチャルゴルフ設備を完備

臨場感があふれ、迫力のある大画面に向かってボールを打ち、実際にホールを回っているようなシミュレーションができます。またゴルフ初心者の方でも簡単に練習することも可能です。

- 健康効果を最大限に引き出すサウナシステム

トレーニングのアフターケア、またリフレッシュしたい時や疲れた時にはサウナだけという使い方も可能です。サウナとフィットネスの組み合わせによる血行促進、発汗作用と温熱効果が、フィットネス後の筋肉の疲労回復および新陳代謝を高めます。ダイエット効果、ストレス軽減、美肌効果も期待できます。

■「H2ルーム」で酸化現象や病気を予防

疲労回復やリラックス効果、ダイエット効果が期待できる高濃度酸素ルームの効果に加え、酸化（老化）現象である悪玉活性酸素を水素と結合して水として、体外に出すことで病気の予防などの健康面や美容への効果も期待されます。

- 究極の美ボディソリューション、セルフエステで自分磨き

プロ仕様の高級セルフエステマシンを月会費のみでご利用いただけます。エステとフィットネスを組み合わせることで、肌の状態を整え、体調を向上させ、筋力トレーニングや有酸素運動を通じて美しいボディラインを手に入れることができます。また、サウナとの組み合わせなど、お好みに応じた利用方法も可能です。

（※女性専用です）

- セルフホワイトニングで白く美しい歯を自分のものに

ホワイトニングには、歯を白くするだけでなく「歯垢を除去する」「歯石の沈着を防ぐ」「口臭を防ぐ」など様々な効果が期待できると言われています。歯の表面に専用液を塗り光を当てるだけと気軽に実施いただけます。

(※効果には個人差があります)

- 自分では鍛えにくい骨盤底筋や下半身トレーニングを「FIT-CHAIR」でサポート

服を着たまま座るだけで「筋肉＋脂肪」両方にアプローチできます。なかなか鍛えることのできない骨盤底筋や下半身を電磁パルスの刺激で座るだけで鍛えることができる美容マシンです。

- 「AI 顔認証システム」を導入し、安心安全を提供

入会時に登録した顔写真データを活用することで、専用キーやスマホなしで手ぶらでの入館が可能です。さらに、入会から 31日経過で全国の FIT-EASY 店舗をどこでも利用できるため、通勤途中や出張・ 旅行先でも気軽にご利用ください。

FIT-EASY津島店は、初心者から上級者まで幅広い方々を対象に、充実したトレーニング設備をはじめ、ゴルフ、サウナ、高濃度酸素ルーム、骨盤底筋トレーニングマシンなど、多彩なサービスを提供しています。これらのサービスをトレーニングと組み合わせることで、いつでも究極の健康体験を味わえるフィットネスクラブとなっております。当店の多彩なサービスをご利用いただき、健康とリラクゼーションの新たな体験をお楽しみください。

- 新規オープン店舗概要

FIT-EASY津島店

住所：愛知県津島市今市場町3丁目17-1

開業日：2025年8月12日（火）

定休日：なし（年中無休、24時間利用可能）

利用料金：月会費: 7,678円（税込）

店舗HP：https://lp.fiteasy.jp/lp-aichi-tsushima/

店舗SNS：https://www.instagram.com/fiteasy_tsushima/

- FIT-EASY津島店 オープニングキャンペーン

オープンを記念して、オープニングキャンペーンを実施中です。キャンペーン期間中に入会いただいた方は、入会金や事務手数料、2025年9月までの月会費が無料となります。

※キャンペーンについての詳細はホームページでご確認ください

- フィットイージー 会社概要

社名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事業内容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資本金：510,387,625円

従業員数：275名 2024年10月31日時点

店舗数：218店舗 2025年8月12日時点

URL：https://fiteasy.jp/ (https://fiteasy.jp/)（サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）