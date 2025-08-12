ベーシック、8/20（水）12時よりBtoBマーケティングアカデミー Vol.7「MAツール使いこなせていますか？最適なMAツールの選び方」を開催

株式会社ベーシック

BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret One（フェレットワン）』を運営する株式会社ベーシック（本社：東京都千代田区、代表取締役：秋山勝）は、8/20（水）12時よりBtoB企業でのマーケティング責任者や担当者に向けたセミナー「MAツール使いこなせていますか？最適なMAツールの選び方」を開催いたします。

セミナー詳細はこちら :https://ferret-one.com/seminar/btob-marketing-academy-vol7?fm_cp=68899c1d0ed250061313f98a&fm_mu=688c624dbb9ab426d0484869&utm_campaign=250820&utm_medium=else&utm_source=prtimes

■セミナー概要

"2社に1社"※はMAを活用できていない!?

導入したMAツール、成果は出ていますか？

デジタルマーケティングが加速する2025年、MAツールの活用は企業の競争力を左右する重要な要素となっています。しかし、実に51%以上の企業がMAツールを活用できていない※という現実があります。

本ウェビナーでは、MAツール選定・運用のプロフェッショナルが、最新の市場動向から実践的な活用方法まで、成功への道筋を明確にお伝えします。

※引用：PR Times「51%以上がマーケティングオートメーションツールを活用できていない～MAツール活用状況に関する実態調査～（株式会社イノベーション）」

■登壇者

浜田 英揮 氏

株式会社immedio

代表取締役

新卒入社した三井物産では主にIT分野での新規事業を担当。

Harvard Business School留学後、M&A推進室にて幅広い事業分野の投資案件の実行に当たる。2016年にbitFlyerに参画し、US拠点でCFO/現地拠点長を務める。2019年からはSansanに参画し、Bill Oneのプロダクトマーケティング及びインサイドセールス部門のマネジメントを担当。2022年にimmedioを創業。

ICC京都2023 SaaS Catapult2位入賞、東洋経済「すごいベンチャー100 2023」選出。

堀 康佑 氏

SATORI株式会社

マーケティング営業部 部長

2017年SATORI株式会社に参画し、成長期を支えるトッププレイヤーとしてセールス部門を牽引。

現在は営業部門の統括責任者として、組織マネジメント、再現性の高いセールスプロセスの構築やミドル層のセールスメンバーの成長戦略を中心に、経営戦略にも広く携わる。

樽見 一孝 氏

サムライト株式会社

BDR Div.マネージャー

2018年の新卒入社後、セールス・プランナー・プロデューサーとして活動。企業やブランドがコンテンツを通じてマーケットとの接点やユーザーとの距離を埋めるため、福岡営業所の立ち上げにも従事し、オウンドメディアやX、Instagram、YouTube、およびデリバリーのためのweb広告を中心に活用したマーケティング・プロモーション設計を行う。

林 侑平

株式会社ベーシック

ferretマーケティング部 部長

Web専業広告代理店にてBtoB営業と運用経験を経て、2011年、ベーシック入社。比較メディアのBtoB営業・EC事業の事業責任者を務める。

SaaSプロダクトの事業推進に役割変更した後、カスタマーサクセス部門の立ち上げ・セールス部門の責任者・パートナーサクセス推進室の立ち上げをなど様々なPJを立ち上げ、現在はマーケティング部統括に就任。傍ら年間50本以上のセミナー登壇も行う。

■セミナーページURL

https://ferret-one.com/seminar/btob-marketing-academy-vol7(https://ferret-one.com/seminar/btob-marketing-academy-vol7?fm_cp=68899c1d0ed250061313f98a&fm_mu=688c624dbb9ab426d0484869&utm_campaign=250820&utm_medium=else&utm_source=prtimes)

■お問い合わせ先

株式会社ベーシック ferret運営事務局

TEL：03-6689-8915 Email ：fo_info@basicinc.jp

■『ferret One』について

『ferret One』は、BtoB企業がマーケティング活動を行う上でのお困りごとを、まるっと解決していくBtoBマーケティングサービスです。「今のマーケティング活動をもっと効率的に運用したい」「マーケティング活動を始めたいがどのように進めたら良いかわからない」。そんなBtoBマーケティングのお困りごとを戦略設計、サイト構築、マーケティング運用の効率化、ツール提供など、あらゆるプロセスから解決していきます。

URL：https://ferret-one.com/(https://ferret-one.com/?utm_campaign=250630&utm_medium=else&utm_source=prtimes)

■株式会社ベーシックについて

「問題解決の専門家集団として、情熱を妨げる世の中のあらゆる問題解決をやり抜き、多種多様な企業が強みに集中できる世界を創造する」をミッションに掲げ事業を展開するテクノロジーカンパニーです。企業がWebマーケティングを推進する上で直面する”知識・環境・人”不足の問題を解決するため、

ferret事業とrun事業の2事業を展開しています。

▼ferret事業の各サービス

『ferret』：BtoBマーケティングの効率化を実現する支援サービス

『ferret One』：BtoBマーケティングのオールインワンツール

『ferretソリューション』：BtoBマーケティングのコンサルティング支援

『ferretメディア』：Webマーケティングメディア

▼run事業の各サービス

『formrun』：フォーム作成管理ツール

『bookrun』：日程調整自動化ツール

URL：https://basicinc.jp/(https://basicinc.jp/?utm_campaign=250630&utm_medium=else&utm_source=prtimes)

社名：株式会社ベーシック

代表者：代表取締役 秋山勝

所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月：2004年3月

事業内容：SaaS事業・メディア事業・BPaaS事業