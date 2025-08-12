LUNA SEAのベーシストであり、ソロ・アーティストとしても活躍するJが、これまでの半生を語り尽くした『MY WAY -J自伝-』が発売。追加の記念イベントも開催決定！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、『MY WAY -J自伝-』を、2025年8月12日に発売しました。

『MY WAY -J自伝-』は、日本を代表するロック・バンドとして世代を超えた支持を集めているLUNA SEAのベーシストであり、ソロ・アーティストとしても活躍するJが、これまでの半生を語り尽くした初の本格自伝です。

今年2月に行なわれた、バンド結成35周年記念ツアー・ファイナルの東京ドーム公演『LUNATIC TOKYO 2025-黒服限定GIG-』終了時を起点に、幼少期、破竹の勢いでシーンを駆け上がったLUNA SEAの初期、バンドとしての栄光をつかんだ裏での大いなる挫折、大きな決断となった“終幕”の実情、いちベーシストからソロ・アーティストへの意識の変化、LUNA SEAの“REBOOT”を経てのバンドとソロ・アーティストという両輪での活動といったこれまでのキャリアを振り返りながら、彼がいかにして常識に縛られることなく自分だけの道を選び続け、唯一無二の存在まで上り詰めたのかを紐解いていきます。単なるサクセス・ストーリーではなく、“ロック・アーティスト”を離れたひとりの男としての生きざまをも描き出す内容は、確固たる現実として存在する実話でありながら、どこか小説を読んでいるような気分も味わえ、読者自身の人生を重ね合わせたり問いかけたりと、自らを顧みる機会にもなるでしょう。規模や内容は違えども、誰の人生にも訪れるさまざまな岐路で、彼が何を拠り所に道を切り拓いてきたのか、ぜひその信念に触れてください。

なお、本書の発売記念イベントとして8月31日（日）にジュンク堂書店池袋本店にて開催されるサイン会（申込受付終了）に想定を超える応募が殺到したため、急遽、新たな発売記念イベントとして、9月6日（土）にHMV&BOOKS SHIBUYAにてトーク＆サイン会の実施が決定しました。申し込み詳細については、以下のサイトをご確認ください。

https://www.hmv.co.jp/store/event/53620/

■書誌情報

書名：『MY WAY -J自伝-』

著者：J

仕様：A5判／304ページ

定価：2,970円（本体2,700円＋税10%）

発売：2025年8月12日

発行：リットーミュージック

商品情報ページ https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3125343006/

CONTENTS

序章 2025年、約束の地からの眺め the view from the promised land

第一章 スリルを求める少年の成長記録 a growing-up story of a thrill-seeking boy

第二章 名もなき街に、役者は揃った fateful encounters in a nameless town

第三章 天国の先に待ち受けていた地獄 the hell that awaited beyond heaven

第四章 無限の混沌が幕を閉じるとき when the never-ending chaos comes to an end

第五章 知られざる自分を探し求めて in search of the unknown self

第六章 終わりのない旅と運命の十字路 an endless journey and a crossroads of fate

第七章 想定外の未来と新たな現実 the unexpected future and a new reality

第八章 明日に向かうための、究極の約束 the ultimate promise for tomorrow

PROFILE

J（ジェイ）●1992年にLUNA SEAのベーシストとしてメジャー・デビュー。1997年にはLUNA SEAの一時活動休止を機にソロ名義での活動をスタートし、1st アルバム『PYROMANIA』を発表する。2000年のLUNA SEA終幕を経て2001年にソロ活動を再開すると、海外から多数のアーティストを招き開催したライヴ・イベント“FIRE WIRE”、史上初アリーナをオールスタンディングにして開催した日本武道館公演、数多くのゲスト・バンドを一同に迎えての5日間連続ライヴ“SHIBUYA-AX 5DAYS”など、独自のスタイルでライヴ活動を展開。2019年5月にはLUNA SEA結成30周年を迎えた節目に、世界的楽器メーカーであるフェンダーとのエンドースメント契約を発表。2025年1月発行のベース・マガジン誌で企画された『プロ・ベーシストが選んだ偉大なるベーシスト100人』では、世界中の錚々たるベーシストが名を連ねるなか、第10位を獲得。また、一般アンケート投票（#最も偉大なベーシスト2025）においては、堂々の1位に輝いている。2025年はLUNA SEA結成35周年ツアーのグランドファイナルとして、東京ドーム公演を開催。LUNA SEAとしても確固たるその存在を世に示した。現在も、日本のロック・ベーシストとして唯一無二のスタイルを提示し続け、LUNA SEA、ソロの両輪で活躍中。

◎https://www.j-wumf.com/

