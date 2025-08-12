～現役最年長“ササノ”の「強さの秘密」が明らかに！？ ～ボートレース2025年CMシリーズ『ボートレース　だれもが躍動するスポーツ』第8話「ササノの体操」篇

一般財団法人BOATRACE振興会

一般財団法人ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会（東京都港区六本木）は、笹野高史さん・中村獅童さん・江口のりこさん・神尾楓珠さん・矢吹奈子さん・前田旺志郎さんが出演するボートレース2025年CMシリーズ『ボートレース だれもが躍動するスポーツ』の第8話「ササノの体操」篇を2025年8月12日（火）より公開いたします。

”現役最年長”が”若手”に示す「強くなるために大切なこと」とは？

第8話「ササノの体操」篇は、笹野高史さんが演じる現役最年長レーサー”ササノ”を中心に展開します。日々のルーティーンに対するササノの姿勢を通じて、今なおレジェンドとして活躍している秘訣に迫ります。最年長レーサーからのメッセージを受け止めた、2人の若手レーサーの心の揺れ動きにもご注目ください。

撮影後のインタビューでは、CMストーリーにまつわる「モーニングルーティーン」について、笹野さん、矢吹さん、前田さんがそれぞれの日課を語り合います。こちらもぜひご注目ください。

■CMストーリー

ボートレーサーにとって「モーターボート体操」は、朝の大事なルーティーン。あくびをしながらダラダラと体操を続ける新人レーサーのオウシロウに対し、「ササノさん見なさいよ」と若手女子レーサーのナコがたしなめた。その先には、誰よりもキビキビとした動きで体操に励む、現役最年長レーサー・ササノの姿があった。

熱心に取り組む姿を見せることで、後輩たちに「どんなスポーツも強くなるためには準備が大切」と伝えるササノ。「小さなことにも絶対に手を抜かないからこそ、今のササノさんがある」とオウシロウを諭したナコは、日頃から尊敬しているササノの隣に駆け寄って、キビキビと体操の続きを始めた。隣に来たナコを見て笑みを浮かべながら、ササノも熱心に体操を続けるのであった。

第8話「ササノの体操」篇 概要

■タイトル 『ボートレース だれもが躍動するスポーツ』第8話「ササノの体操」篇（全12話）

■放送開始日 2025年8月12日（火）

■放送地域 全国

■音楽 SPYAIR「Chase the Shine」（書き下ろし）

■CMサイト https://lets-boatrace.jp/entertainment/cm/

■視聴URL https://www.youtube.com/watch?v=QBY027meJtU

■CMカット

出演者インタビュー（一部）

■モーニングルーティーンを教えてください。

笹野さん：

なるべく30分歩こうとしている。本当は週7日歩けばいいんですけど、今は週３日ぐらい。（「健康的ですね」という二人の反応を受けて）朝30分でいいんですって。そうすると4,000歩とか5,000歩になるんですけれど。健康のために歩く。そうすると同世代の人とよく会いますね（笑）。

（体操がキレッキレだったことについて）これ（台本）をいただいた時にヒヤヒヤしました。この1週間ほどよく眠れていないんです。今日のことが不安で不安で。（撮影が終わって）今日はよく眠れると思います。（ボートレースびわこが撮影地なので）明日は朝起きたら湖畔を30分散歩しようかと思います。

前田さん：

朝顔を洗って髪も全部濡らして。タオルを1枚使うのがもったいないというか、洗濯物が増えるのが嫌だから、パジャマで着ていたTシャツでこの全部水分を取って、そのまま洗濯機にTシャツ入れるというのが毎日のルーティーンです（笑）。

（笹野さんから「エコだ、エコだ」と言われ）SDGｓ（笑）。これが僕のルーティーンです。

矢吹さん：

モーニングルーティーンというか、朝のためのナイトルーティーンなんですけど。朝はギリギリまで寝たいから、次の日の洋服も決めちゃいます。今日も昨日のうちから準備していましたね。

笹野さん：

じゃあもし泥棒に入られて、その朝の服を持っていかれたら、朝目覚めたらものすごい困るわけだね。

前田さん：

そんな泥棒います？（一同笑）奈子ちゃんの次の日の服だけを盗る泥棒います？

矢吹さん：

（盛り上がる二人の話を聞きながら）それめっちゃ困りますね（笑）。洋服選ぼうって思うとすごい時間かかるから、夜のうちに選んでいるのがルーティーンですね。

CM公開キャンペーン

「ソーダストリーム」や「Amazonギフトカード2,000円」が当たるキャンペーンを実施！2025年8月12日（火）～8月18日（月）18時の期間中、各種公式SNSアカウントからご応募いただけます。詳しくはキャンペーンサイトまで！

URL：https://lets-boatrace.jp/entertainment/cm/cp/2025episode07/