「ヤングアニマルWeb」人気作品『ファミリープラン』　1巻無料キャンペーン実施！！

【『ファミリープラン』あらすじ】

結婚して一年の優介と彩乃。マイホームは…欲しいけど中古で。子供は…一人でもできたら。人間欲張ったらダメになる。今のままでも、幸せ――二人が描く「家族像」は""そこそこ""でも充分だった。ある日、夫婦は某県の山へと出かけて日帰りトレッキングツアーに参加する。贅沢な一泊旅行はなかなか厳しいけど、小さな楽しみを大事に大事に、二人で積み重ねていきたい。今日だって、そう。 ……………そのはずだった。金はかくも人を狂わせる――""家族""の""絆""の…ネオ・サスペンス。

【コミックス情報】1～２巻好評発売中

本田優貴『ファミリープラン 1』書影ファミリープラン 1

■著者名： 本田優貴

■ISBNコード：9784592163992

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

■発売日：2024.11.28



『ただ離婚してないだけ』『ハスリンボーイ』の本田優貴、最新作!!

本田優貴『ファミリープラン 2』書影ファミリープラン 2

■著者名： 本田優貴

■ISBNコード：9784592164005

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

■発売日：2024.12.26

トレッキングツアーに参加した夫婦は、山中で血濡れの大金を見つけ……松本・石橋・梅沢の３組での揉み合いの末、とある事件が起きてしまう。

その時、一行は……………すべてを隠すことに決めた。金はかくも人を狂わせる――"最悪"と"幸せ"の山分けサスペンス第２幕。