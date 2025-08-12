【婚活のIBJ、岡山県と事業連携協定を締結】晴れ恋(ハート)晴れ婚プロジェクトに参画

株式会社IBJ

国内最多¹の成婚数を誇る株式会社IBJ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石坂 茂、東証プライム：6071）は、岡山県内の若者が恋愛や結婚を前向きに捉えることが出来る意識の醸成を図るため「晴れ恋(ハート)晴れ婚プロジェクト」に参画し、岡山県と事業連携協定を締結いたしました。

背景

国内の婚姻数・出生数の減少により、少子化対策が早急な国策と位置付けられる昨今、行政においても多様な結婚支援が行われています。令和7年度にこども家庭庁が打ち出す地域少子化対策重点推進交付金の重点メニューには「結婚支援事業者との官民連携型結婚支援」が新たに追加されるなど、行政と民間事業者との連携の重要性が高まっています。そのような中で、岡山県では民間の恋活・婚活事業者と連携して実施する「晴れ恋(ハート)晴れ婚プロジェクト」を発足。IBJの持つ知見やノウハウを提供し、岡山県と一緒に若者が恋愛や結婚を前向きに捉えることができる意識の醸成に取り組みます。

晴れ恋(ハート)晴れ婚プロジェクトの概要

本プロジェクトは

１.岡山県と恋愛や結婚の分野に知見やノウハウを有する民間の連携事業

２.プロジェクトに賛同する民間事業者が実施する賛同事業

にて構成され、行政と民間事業者のそれぞれの強みや得意分野を生かした取り組みを展開していきます。当社は１.の連携事業者として参画いたしました。

連携事業の内容

連携事業においては、恋愛や結婚を前向きに捉え、行動するきっかけとなる情報発信やイベントを県が展開。これらに対し連携事業者から知見やノウハウの提供、イベントにおけるコラボ実施、改善提案等を行うことでより効果的な事業の実施を目指すものです。県からは実施状況や分析結果等の共有を受けることで効果の実証や改善を検討。官民が相互に協力をしながら取り組みます。



【連携事業者】

(株)IBJ：結婚相談

結婚機運の醸成に関する情報発信・分析

(株)エウレカ：恋活

恋愛気運の醸成に関する情報発信・分析

(株)オミカレ：婚活イベント

恋活・婚活イベント等の企画、集客

岡山ウエディング協議会：ブライダル

結婚に関するイベント等の企画、実施

『官民連携』で社会課題に寄与

少子化が急速に進む中、当社は結婚というライフイベントを地域の未来を支えるインフラと捉え、「婚活支援は地域創生につながる」という考えのもと、活動を広げています。今後も「ご縁がある皆様を幸せにする」という理念を軸に、全国の自治体・企業と連携しながら、人口減少という社会課題の解決に貢献してまいります。

■株式会社IBJ（https://www.ibjapan.jp/）

マッチングだけに留まらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）を創出¹しています。独自の結婚相談所プラットフォームで全国の結婚相談所と婚活者をつなぎ、人だけが提供できる親身なサポートで、お客様のライフスタイルや婚活フェーズに合わせたサービスを提供。日本の深刻な課題である「人口減少問題」に、結婚に至るカップルを生み出すことで貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 石坂 茂

事業内容：結婚相談所プラットフォーム事業、直営結婚相談所事業、イベント事業、婚活アプリ事業、ライフデザイン事業



¹日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数