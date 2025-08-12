KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーが70社突破！クラフトビール×紹介マーケティングで企業の成長を加速

KOBUSHI MARKETING合同会社

渋谷マーケター＆起業家コミュニティを運営するKOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）は、2025年8月12日時点でコミュニティスポンサーが70社を突破したと発表した。広告ではなく“人との信頼関係”を活用した顧客獲得に重きを置き、渋谷のクラフトビールバー「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」を舞台に、リアルとオンラインを融合したマーケティングコミュニティを構築し、出会いを通じてチャレンジャーを応援している。

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーの概要

コミュニティスポンサー70社突破

KOBUSHI MARKETINGが提案するのは、単なる交流会ではなく“紹介”という強力な営業チャネルを再設計した仕組み。参加者同士が信頼を育み、互いに紹介し合う関係性を築くことで、名刺交換や一度きりの商談に終わらない「持続的な売上の源泉」を企業に提供している。

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーの支援イメージ

渋谷エリアを中心に年200件以上のビジネスイベントを開催し、累計ネットワーク数は10,000人超を達成。参加者の多くは、DX・マーケティング・スタートアップ・経営層などの意思決定者層で構成され、質の高い出会いと実利のある関係構築を実現している。また、Facebookグループ「渋谷マーケター&起業家コミュニティ」では、3,700人の参加者が情報を共有し合い、ビジネスマッチングの場としても機能。投稿権限はスポンサーのみに与えられるため、ノイズの少ない発信環境が提供されている。

オンライン／オフライン融合型の支援メニュー

・リアルイベントでの見込み顧客紹介

・Facebook等SNSの活用支援

・交流会や勉強会の企画・集客・共同開催支援

・営業支援（決裁者とのアポイント取得）

・月額3万円～の導入しやすい価格帯、ROI最大48.6倍の実績

＜KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーのサービス詳細＞

成果を生む“紹介型マーケティング”の実績

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーは、明確な成果も上げている。

・BPO企業：費用240万円 → 売上3,700万円（ROI 15.3倍）

・ウェブコンサル企業：費用70万円 → 売上2,300万円（ROI 32.8倍）

・SEO企業：月額3万円 → 月額売上146万円（ROI 48.6倍）

広告に頼らず、紹介と信頼関係の構築だけでここまで成果を上げるのは、他に例を見ない事例と言えるだろう。

導入企業の実績紹介

＜KOBUSHI MARKETINGの顧客事例＞

新たに提供開始された3つのサービス

(1) 顧問プラン

経験豊富な経営者による顧客獲得戦略策定&人脈獲得を支援。紹介精度の向上、活動設計などを行う「顧問型サポート」。壁打ち&人脈顧問の立ち位置で関与する。

(2) 交流会参加代行プラン（地方企業向け）

地理的・時間的制約を持つ企業向けに、KOBUSHIスタッフが代理でイベント参加＆人脈構築を行う。

(3) ウェビナー配信サービス

イベント集客に強いKOBUSHIのノウハウを活かし、PR TIMES連動型のオンライン集客＆配信支援やPeatix・Facebookでの告知、フォローアップリストを提供する。

他のコミュニティとの連携今後の展望

KOBUSHI MARKETINGは、“紹介で売上を伸ばす”という文化の定着を目指し、地方企業への展開強化に加えて、趣旨を共有する他のビジネス系コミュニティとの連携を視野に入れている。これにより、より多くの企業が質の高い出会いを得られる機会の創出を目指す。

代表者プロフィール

KOBUSHI MARKETING合同会社 代表 井上 裕介

岡山県出身。大学在学中に音楽ビジネスで起業（年商1.2億円達成）、MBA取得後はデジタル領域で事業展開。現在はKOBUSHI MARKETING代表として、1万人のネットワークを構築し、営業・採用・事業成長を支援。元プロキックボクサー（ムエタイオープン初代フェザー級王者）という異色の経歴も持つ。

KOBUSHI MARKETING合同会社 代表 井上 裕介

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI BEER

イベント・セミナー・交流会

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例

