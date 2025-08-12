ツンデレ女性って人気なの？実際の意見を男性100人にアンケート調査！

株式会社アイベック

漫画やアニメでよく見かけるツンデレの女性キャラ。

ちょっぴりSっ気のあるツンとした態度と、時折見せるデレっとした甘え顔のギャップが人気ですよね。

でも実際、男性は現実のツンデレ女性のことをどう思っているのでしょうか？

今回の記事では、累計会員数3500万（※1）を誇る出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール」が実施したアンケート調査の結果をもとに、男性がツンデレ女性にどのような印象を抱いているのか解説していきます。

ツンデレな女性は恋愛対象になりうるのかどうか、チェックしてみましょう。

※1：2024年6月時点

1.ツンデレが好きな男性は約半数

ツンデレ女性を好きな男性の割合はどの程度なのでしょうか。

今回、成人男性100人を対象に「ツンデレの女性は好きですか？」というアンケートを実施しました。

結果がこちらです。

ツンデレ女性に対する賛否は、ほぼ半々に分かれる結果となりました。

二次元の世界では人気を集めるツンデレですが、現実の恋愛においては必ずしも万人に受け入れられるわけではないようです。

2.男性がツンデレ女性に抱く印象とは

続いては、ツンデレ女性に対する具体的な意見を見ていきましょう。

寄せられた意見がこちらです。

ツンデレ女性に対して最も多くの男性が抱いている印象は、「ちょっとめんどくさい」というものでした。

しかし、その一方で「ギャップが魅力的」と感じる意見が2位となっている点も注目すべきポイントです。

他にも、ポジティブな意見としては「可愛い」、ネガティブな意見としては「わがまま」「束縛が強そう」といったものが挙げられました。

男性がツンデレ女性に抱くイメージは多岐にわたり、それが賛否両論の根拠となっていることが伺えます。

3.ツンデレ女性は恋愛対象になる？

では、実際にツンデレ女性を恋人にしたいと思っている男性はどの程度いるのでしょうか。

アンケート結果を見てみましょう。

「恋人にしたい」と答えた男性は42人でした。

注目すべきは、先ほどのアンケートでツンデレの女性を「好き」と答えた男性の数よりも、「恋人にしたい」と答えた男性の数の方が少ない点です。

「好き」と答えた男性は48人で「恋人にしたい」と答えた男性は42人なので、6人が意見を変えているという結果になりました。

ツンデレ女性の魅力は理解できるものの、実際に恋人として付き合うとなると二の足を踏んでしまうのかもしれません。

4.ツンデレ女性と付き合いたい派の意見

ツンデレな女性と「付き合いたい」と答えた男性は、具体的にどのような点に魅力を感じているのでしょうか？

寄せられた意見がこちらです。



4-1.ツンとデレのギャップが好き

- ギャップを見て可愛いと思いたいから。- ギャップがあればあるほど、印象が強く残るのでツンデレな女性は好みです。- いつもかわいいより、たまにかわいい方がギャップがあってよい。

付き合いたい派の人たちは、ツンとした態度の後にくるデレの部分に魅力を感じているようです。

普段はクールなのに時折デレな部分が顔を覗かせると、ギャップを感じてグッとくるのでしょう。



4-2.自分にしか見せない一面があるのが良い

- 自分だけに可愛い姿を見せて欲しいから。- 自分だけに見せるしぐさが可愛いので- 基本ツンツンしている人が、自分に対してだけ違った面を見せてくれたとすれば、かなり魅力的に感じると思います。

ツンデレ女性が自分だけに見せるデレの部分に、ドキッとする男性は少なくありません。

「自分だけが知っている一面があるという特別感を感じたい」と思う男性は多いようです。

そうした男性にとって、ツンデレ女性の素顔の部分は魅力的なのかもしれません。



4-3.一緒にいて楽しそう

- 可愛すぎて一緒にいたら楽しそうだから- 刺激的で楽しそうだから- ラブコメアニメの登場人物になれたような気分を味わえて毎日楽しそうだから。

ツンデレ女性との恋愛において、「普通の恋愛では味わえない刺激を感じたい」と思っている男性も一定数いるようです。

恋愛において一風変わった刺激や楽しさを求めており、その結果ツンデレ女性に惹かれるのでしょう。

予測不可能な展開や、彼女の感情を読み解く過程そのものが、彼らにとっては魅力的なのかもしれません。

5.ツンデレ女性と付き合うと大変派の意見

一方、「ツンデレ女性と付き合うと大変！」と感じる男性は、どのような点を懸念しているのでしょうか？

彼らの正直な意見に耳を傾けてみましょう。



5-1.一緒にいて疲れてしまう

- たまに遊ぶ分には良いと思いますが毎日だと疲れそうなので。- 何かと振り回されそうで負担が大きい- 次第に負担になりそうで疲れてしまいそうです。

「ツンデレ女性との付き合いは疲れてしまうのではないか」と心配する声が多くありました。

穏やかな恋愛を求める男性にとっては、振り回される可能性のあるツンデレ女性との恋愛は刺激が強すぎるのかもしれません。



5-2.めんどくさそう

- めんどくさくて疲れそうだから- 付き合うまでは可愛いと思うけど、付き合ったら少しめんどくさい気がするから- 第三者として見るのはいいが、実際に恋人にすると色々大変そうだから

ツンデレ女性の素直じゃない態度を、「めんどくさい」と感じる男性もいるようです。

付き合う前は魅力的に見えても、実際に恋人にするとなると「対応に苦労しそう」と想像してしまうのでしょう。

ツンデレ女性の印象は賛否両論

今回のアンケート調査では、ツンデレ女性に対する男性の印象は、まさに賛否両論であることが明らかになりました。

「ギャップに魅力を感じる」というポジティブな意見がある一方で、「めんどくさそう」「疲れてしまいそう」といったネガティブな意見も存在します。

ツンデレな魅力を理解してくれる男性もいる一方で、そうでない男性もいるということを理解しておく必要がありそうです。

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：20歳以上の男性

アンケート母数：男性100名

実施日：2025年4月25日

調査実施主体：ハッピーメール（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

