～肌と心の美しい循環へ～自分を慈しむ、リチュアルという名のボディケア。新ボディケアシリーズ『アロマリチュアル&エイジングケア』2025年9月17日（水）新発売

株式会社アテニア

株式会社アテニアは、ボディケアシリーズ『アロマリチュアル&エイジングケア』（ボディソープ、ボディ用美容液、フレグランス〈1,430円～2,750円（税込）〉）を、2025年9月17日（水）より新発売いたします。

年齢を重ねたボディの肌は、顔と同様に乾燥対策とエイジングケアが必要です。本シリーズは、「忙しい毎日の中、ボディケアは後回しになりがちで続けるのが難しい」という想いを抱えている大人女性のために、確かなお手入れの手応えと続けたくなる心地よい香りを叶えた製品です。

＊エイジングケアとは 年齢に応じたお手入れのこと

コンセプト

「自分を慈しむ」リチュアルのための３つのエレメント

毎日のボディケアを義務的なお手入れから「自分を慈しむ」特別なリチュアル（＝儀式）へと昇華。エイジジングケア*の手応えはもちろん、香りも感触もボディケアの大切なエレメントです。

１. ボディケア時間を快適で満たす「心地よい香り」

毎日忙しく過ごす大人女性のために、ボディケアをするたび、心地よさに満たされ前向きな気持ちになれる香りにこだわりました。お手入れに合わせてブレンドした香りは、まるで森林浴をしているかのような開放感をもたらします。

２. “居座り乾燥”のスパイラルを断つ「確かなエイジングケア」

顔に比べ皮脂量が少なく、服の摩擦や入浴による水分蒸散などでバリア機能が弱くなりやすいボディは、 “居座り乾燥”が起こりやすく、ハリやツヤが不足しがち。そこでシリーズ共通として、セラミドを“補う・蓄える・守る”ケアに加え、コラーゲンに着目した「セラミドプロエイジケア」を配合。しっとりなめらかな肌へ導きます。

３. うっとりするような続けたくなる「至福のテクスチャー」

肌へのやさしさはもちろん、使うたびに心地よさが広がるテクスチャーにもこだわって開発しました。全身を包み込む使い心地が、お手入れを続ける後押しをします。

シリーズ共通の香りの役割と設計

スキンケア時間は、肌を整えるためのだけの時間ではなく、スキンケア＝「自分を慈しむ」ことが美しさの良循環を生む。

１. 香りが導く心地

まるで森林浴しているときのように、日常の喧騒から心が解放され、深呼吸したくなるようなリフレッシュした心地に導くことを目指しました。

２. まるで森林浴をしているかのように、心をフラットにして心地よく保つ

森林浴効果として知られる成分「フィトンチッド」を含む「ヒノキ」や「フランキンセンス」と「ユズ」をブレンド。それぞれのお手入れに

合わせた香りの設計により、一日を通して、心をフラットにし毎日を豊かに。

３. 香りのブレンドと各アイテムの使用シーンに適した香りの設計

木、葉、フレッシュな果実、そして可憐に咲く花々の香りを複合的にブレンド。各アイテムの使用シーンに適した香りにアレンジしています。

製品詳細

フレグランス 『アロマリチュアルフレグランス 〈ホワイトティーフォレスト〉 オードトワレ』

ふんわり香りをまとうことで、自分を慈しむ感覚が深まり、気持ちをフラットに整えるフレグランス。明るくみずみずしいシトラスの香りに軽やかなグリーン調のロータスリーフを重ね、清々しい空気感と露のきらめきを表現。やわらかいくつろぎ感を与える白い花やホワイトティー、フランキンセンスが落ち着きのあるニュアンスをプラス。

ボディソープ 『リファイニングボディソープ 〈シトラスバーベナフォレスト〉』

うるおいを守って、キメの整ったなめらかな素肌に洗い上げるボディソープ。洗いながら肌に必要なセラミドを守る「うるおいロックセラミド」と、ハリをもたらすコラーゲンに着目した保湿成分「スターフルーツエキス」と「ナイアシンアミド」を配合。また、アミノ酸系洗浄成分でやさしく洗い上げ、7種の果実エキス「フルーツミクスチャー成分」で、古い角質をオフしてなめらかな肌へ。

ボディ用美容液 『アドバンストボディセラム 〈フローラルフォレスト〉』

セラミドをシールドし抱え込み、なめらかな豊潤肌へ導くボディ用美容液。セラミドを補い蓄えて守る「セラミドインモイスト複合成分」（セラミドNG、バオバブ種子油、マカデミア種子油）に加えて、「発酵コラーゲン」でコラーゲンを補い、「ナイアシンアミド」でハリにアプローチ。また、「メルティなめらか処方」により、とろけるようになめらかな使用感と確かな保湿感・塗布直後のべたつきを軽減。 “居座り乾燥”をケアし、バリア機能の高いなめらかな肌に整えます。