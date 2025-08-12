世界的に高い評価を得るデザイナー、キコ・コスタディノフとのコラボレーションによる限定版Beats Pill

Beats、世界的に高い評価を得るデザイナー、キコ・コスタディノフとの

コラボレーションによる限定版Beats Pill

8月1６日（土）より販売開始





「Kiko Kostadinov Beats Pill リミテッドエディション」

カラー：キコ・グレー

価格：24,800円（税込）

販売場所：KIKO KOSTADINOV LOS ANGELES, KIKO KOSTADINOV TOKYO

Beatsは、世界的に有名なデザイナーKiko Kostadinov（キコ・コスタディノフ）とタッグを組み、モダンデザインと伝統のクラフトが響き合う特別なBeats Pillを発売します。KikoのアヴァンギャルドなデザインとBeatsのデザイン性そしてサウンドが融合したこのスピーカーは、日本ではKIKO KOSTADINOV TOKYOにて8月16日（土）午前11時より販売開始します。(KIKO KOSTADINOV LOS ANGELESでは8月15日より販売開始予定)

キコ・コスタディノフは自身のルーツであるブルガリアの伝統に根付いたデザインを追求する過程で、革新的なアプローチを確立。その独自の手法とブルガリア特有の幾何学的な装飾模様、古代トラキア人のクラフトマンシップの融合により、古典芸術にモダンな解釈をプラスしたカスタムグリルが完成しました。キコのシグニチャー「キコ・グレー」を纏ったスピーカーは編み込み式ランヤードを付属、ブルガリアの民俗文化に見られる護符や儀式用の糸にインスピレーションを受けており、お守りとしての意味合いを持たせました。

キコ・コスタディノフは、次のように述べています。「私は自分自身や人生においてパーソナルなものを作ることを大切にしており、また自分の人生には相反するものがあふれています。このデザインはモダンと古代の融合と対比を反映しています。一見対極に見える二つの概念の間に宿る美を探求するなかで、ポップカルチャーや現代のストリートスタイルに多大な影響を与えてきたBeatsとのコラボレーションはまさに理想的なものでした。」

現代のために作られながらも、過去へのオマージュを込めたデザイン。Beats Pillは空間をパワフルなサウンドで満たします。最大24時間持続するバッテリー、Fast Fuel充電機能を搭載。USB-Cケーブルを使ってBeats Pillでお使いのデバイスの充電することも可能。IP67等級の防塵・耐水性能を備えています。

発売時期

Kiko Kostadinov Beats Pillリミテッドエディションは、Kiko Kostadinovロサンゼルスと東京の直営店で、24,800円（税込）で販売されます。

Kiko Kostadinov（キコ・コスタディノフ）について

キコ・コスタディノフは、ロンドンとパリを拠点に自身の名を冠したファッションブランドを展開し、高い評価を得るメンズウェアデザイナー。彼の作品はアヴァンギャルドでありながら機能的で日常に取り入れやすく、常に革新的な提案を打ち出すことで、現代メンズウェアの美学に挑み続けています。2016年にセントラル・セント・マーチンズの修士課程を修了して以来、ブランドは急成長を遂げ、双子のローラ＆ディアナ・ファニングが手がけるウィメンズウェアやディフュージョンライン、さまざまなコラボレーション、そしてフレグランスへと事業を拡大してきました。現在はパリ・ファッションウィークの常連として、メンズ・ウィメンズともに年4回のシーズンコレクションを発表。また、ブランド創設当初からDover Street Marketと密接な関係を築き、世界各地の店舗において革新的なデザインの常設スペースを展開。2024年には、東京とロサンゼルスに旗艦店をオープンし、メンズ・ウィメンズのウェア、ハンドバッグ、アクセサリー、フットウェア、そしてスペシャルプロジェクトを取り揃えています。

Beatsについて

Beatsは、2006年にDr. Dre（ドクター・ドレ―）とJimmy Iovine（ジミー・アイオヴィン）によって設立された、時代をリードするオーディオブランドです。プレミアムなヘッドフォン、イヤフォン、スピーカーを通して、サウンドエンターテインメントの新たな可能性を切り開いてきました。これからもレコーディングスタジオの情熱とエネルギー、心を揺さぶるサウンドをミュージックラヴァーへお届けします。Beatsは、2014年7月にAppleファミリーの一員となりました。