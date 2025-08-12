世界最大級の新エネルギー総合展「スマートエネルギーWEEK 【秋】 2025」内『EUグリーントランジションパビリオン』に欧州の先進企業が出展

EUビジネスハブ運営事務局

日本のグリーン変革を推進する水素とクリーンエネルギーソリューション

駐日欧州連合（EU）代表部は、2025年9月17日（水）から9月19日（金）までの3日間、幕張メッセで開催される日本最大級のエネルギー・環境技術の総合展「スマートエネルギーWEEK 【秋】 2025」内の「H2＆FC EXPO～国際水素・燃料電池展～」に、欧州の先進的な中小企業およびスタートアップ約50社が参加する『EUグリーントランジションパビリオン』を設置し、最先端の技術やソリューションを展示することをお知らせいたします。

今回のビジネスミッションは、EUの資金支援により2024年に始動した「EUビジネスハブ」の取り組みの一環として実施されるもので、「スマートエネルギーWEEK」への出展は今回で2回目となります。約50社の出展企業は、クリーンエネルギー技術、エネルギーシステム、環境モニタリング解析・評価機器装置、循環型ソリューションなどを専門とする欧州のイノベーターです。

日本は、2025年2月に閣議決定された「第7次エネルギー基本計画」において、2040年度までに温室効果ガス排出量を73％削減するという目標を掲げています。本ビジネスミッションでは、日本企業が会期中の対話や交流を通じて、欧州の革新的な技術や知見に触れることで、持続可能な未来に向けた長期的かつ戦略的なパートナーシップを築き、日本が目指すエネルギー転換と気候変動対策の実現にも貢献することが期待されます。

1 EU Business Hub @ Smart Energy Week Autumn 2025 | EU Business Hub(https://japan.eubusinesshub.eu/ja/missions-catalogue/eu-business-hub-smart-energy-week-autumn-2025)

2 Cabinet Decision on the Seventh Strategic Energy Plan(https://www.meti.go.jp/english/press/2025/0218_001.html)

スマートエネルギーWEEK 【秋】 2025 「EUグリーントランジションパビリオン」概要

以下を専門とする欧州の先進的な中小企業およびスタートアップ約50社が出展します。

- クリーンエネルギー技術- エネルギーシステム- 環境モニタリング解析および評価機器装置- 循環型ソリューション

これらの企業は、エネルギーや環境分野における重要な課題と新たなビジネス機会に対応し、日本市場のニーズに即した革新的なソリューションを提供できる強みを有しています。

また、欧州と日本の企業間の連携をさらに深めることを目的に、「EUビジネスハブ」は会期4日目に特別ネットワーキングを開催します。出展企業や来場者、業界関係者がカジュアルな雰囲気の中で意見交換を行い、新たなパートナーシップの可能性を探る貴重な機会となることを目指します。

戦略的なビジネスマッチング

（日欧グリーン・トランジションビジネスマッチング）

コラボレーションのチャンスを最大限に活かすために、ビジネスマッチングプラットフォーム「b2match」へのご登録をぜひご検討ください。

https://www.b2match.com/e/eu-japan-green/components/58269/HZdWGrTkWD4Y

欧州連合（EU）駐日代表部：

https://www.eeas.europa.eu/delegations/japan

■お問い合わせ先

・EUビジネスハブ：coaching_japan@eubusinesshub.eu

・日欧グリーン・トランジションビジネスマッチング：support@eubusinesshub.eu

■最新ニュース・イベント情報

https://japan.eubusinesshub.eu/ja/zuixinnoqingbaoworushou

■「EUビジネスハブ」とは

駐日欧州連合（EU）代表部が主導するビジネスマッチング・イニシアチブであり、デジタルソリューションおよびグリーン・低炭素技術分野を中心に、日本市場における欧州企業のプレゼンス向上と、日本企業との連携促進を目的としています。2024年から2027年までに計10回のビジネスミッションを実施する予定です。各期間中、欧州企業は、日本市場のニーズに応じたコーチングや資金支援、商談機会の提供といったサポートを受けながら、関連分野の展示会の「EUパビリオン」に出展します。