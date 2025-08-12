Shopify運営者必見「Datarize」LINE連携でメッセージ配信を自動化

株式会社データライズジャパン

EC特化型CRMマーケティングツール「Datarize」（ShopifyおよびCafe24対応）を提供する株式会社データライズジャパン（本社：東京都港区虎ノ門、代表：キム・ソンム）は、2025年8月7日より、日本最大級のメッセージチャネル「LINE」との連携機能を正式リリースしました。これにより、これまでDatarize上で行ってきたオンサイト（ポップアップ等）やメールでのパーソナライズ化に加え、同じ管理画面からLINEメッセージも配信可能になりました。顧客の行動パターンに合わせた自動配信はもちろん、画像型メッセージやFlex Message型(動画・カルーセルなど)もカスタムで自由度の高いキャンペーン実施が可能です。

Shopifyアプリダウンロードページ :https://apps.shopify.com/datarize-public?locale=ja&search_id=8bd4f364-7014-4dbf-ae26-f3130264c788&surface_detail=Datarize&surface_inter_position=1&surface_intra_position=1&surface_type=searchShopify/Cafe24専用のCRM：パーソナライズされたLINE・メルマガ・ポップアップ・分析までこれ１つで全て解決

背景

LINEは日本国内で月間9,800万人以上が利用し、日本の人口約80％にリーチ可能な主要コミュニケーションチャネルとして、高い即時性と通知力を誇ります。

今回のLINE連携により、EC事業者は顧客の行動データを活用しながら、従来のオンサイト（ポップアップ等）やメール配信に加え、LINEを活用したマルチチャネルでのCRMマーケティングを展開できるようになります。

DatarizeのLINE連携でできること

1. 顧客の行動データを活用したオートメッセージ

- 顧客の閲覧履歴、関心商品などの行動データをもとに、パーソナライズメッセージを配信- 「誰に・どんなメッセージを・どの商品」を提案するかまで、すべてが事前に設計されている12種類のプリセットを利用することで即時運用可能※プリセット：送付ターゲット、メッセージ内容までが全て定型化されたキャンペーン

▼プリセット例

・チェックアウト離脱顧客に商品のリマインド

・顧客のお気に入り商品をおすすめする

・過去30日以内に購入した商品の関連商品をおすすめする

・未購入者へ露出の多い商品をおすすめする など

オートメッセージは表示されるクリエイティブ・ターゲット層・メッセージ内容までが全て定型化されている為、人手不足に悩んでいる事業者様でも数回のクリックだけで設定が完了しすぐに利用可能です。また、表示される商品は顧客の行動データを基に自動設定されるため、簡単にパーソナライズされたメッセージ配信が可能になります。

＜オートメッセージ＞

おすすめのオーディエンスとクリエイティブで構成された12種類のプリセットキャンペーンを提供。

2. 自由度の高いカスタムメッセージ

- 画像型メッセージやFlex Message型（動画・カルーセルなど）にも対応

カスタムメッセージなら、内容もデザインも自由自在です！

＜カスタムキャンペーン 画像型＞

画像・最大400文字以内のテキスト・ボタン(最大5個まで)を含むことが可能。

＜カスタムキャンペーン Flex Message型＞

JSONコードで動画やカルーセル型の配信も可能

3. １つの管理画面でマルチチャネル施策が可能に！

LINEメッセージを、オンサイト（ポップアップ等）やメール配信と組み合わせて、同一画面上で効率的に運用可能に。

＜提供チャネル＞

LINE：プリセットを活用した購入に繋がるメッセージ配信

メール ：ニュースレターや定期配信

オンサイト：バナーやポップアップによるWeb接客

顧客によって反応しやすいチャネルは異なるため、複数チャネルを組み合わせることで接点を最大化でき多角的なマーケティングの実施が可能になります。

今回のLINE公式連携により、「Datarize」はオンサイトやメール配信に加え、LINEという強力なチャネルでも顧客一人ひとりに最適化されたコミュニケーションを実現できるようになりました。

これにより、EC事業者はより高いエンゲージメントとLTVの最大化を目指すことが可能です。

あなたのマーケティングがもっと届く、もっと成果につながるように。

データライズは常に伴走します。

【会社概要】

株式会社データライズジャパン

所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

代表者：キム・ソンム

会社HP：https://www.datarize.ai/ja

データライズジャパンは、韓国No.1シェアを誇るEC特化のCRMマーケティングツール「Datarize」の日本法人です。

本社は韓国ソウル。ShopifyやCafe24のECプラットフォームを利用している事業者向けに、

パーソナライズされたメルマガ・LINE・ポップアップ・分析などを一元化できるオールインワンのCRMソリューションを提供しています。

韓国では670社以上の導入実績を誇り、日本市場には2024年より本格進出。

現在、さらなる事業拡大に向けて人材採用も強化中です。

【お問い合わせ先】

株式会社データライズジャパン

広報担当：大原 龍一

Email: ryuichi.ohara@datarize.ai