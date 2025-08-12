「DXシステム開発EXPO 2025」出展のお知らせ

株式会社RIT

太陽ホールディングス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：齋藤 斉、証券コード：4626） のグループ会社で、ICT事業を担う株式会社RIT（本社：東京都中央区、代表取締役社長：安武 遼太、以下「RIT」）は、2025年8月19日（火）～8月20日（水）に東京都立産業貿易センターにて開催される「DXシステム開発EXPO 2025」に出展することをお知らせいたします。

「DXシステム開発EXPO 2025」は、企業のDX部門・IT部門の担当者を来場対象としており、超高速開発、DX人材育成、データ活用、コスト削減を主なテーマとしています。ブースや講演を通して最新ソリューションや業界動向に触れ、新たなパートナーシップや次のアクションを創出するイベントです。

ブースでは、RITがこれまで受託開発した特化型SaaSや業務システムをはじめ、自社プロダクトの仕様書作成システム「SPG-R」をご紹介いたします。また、多数の受注開発事例を踏まえ、来場者様のDX推進のご相談も受付いたします。

イベント内セミナー会場においては、RIT CEO安武が登壇し講演を行います。「人手不足」や「レガシーシステム依存」といったDX推進におけるハードルに対し、生成AI活用の可能性と留意点、そしてAIを活用した新しい高速開発ついて分かりやすく解説いたします。

■出展概要

展示会名：「DXシステム開発EXPO 2025」

会期：2025年8月19日（火）～20日（水）10:00-18:00

会場：東京都立産業貿易センター浜松町館4F

ブース番号：U2

＜来場登録はこちらから＞

https://f2ff.jp/event/0802

■講演概要

講演テーマ：生成AIを活用した受託開発の未来

登壇者：RIT代表取締役CEO 安武遼太

日時：2025年8月19日（火）16:30-16:50

会場：東京都立産業貿易センター浜松町館4F

RoomC

＜講演詳細はこちらから＞

https://f2ff.jp/introduction/11326?event_id=mo-202508-tokyo

＜太陽ホールディングスとRITについて＞

太陽ホールディングスは、ソルダーレジスト（様々な電子機器に用いられるプリント基板の表面を保護する絶縁材）の世界シェアNo.1(※1)を誇るリーディングカンパニーです。数多くのエレクトロニクス製品にとって重要な電子部品用化品部材の開発・製造販売を行うエレクトロニクス事業をはじめ、医療用医薬品の製造販売及び製造受託事業を行う医療・医薬品事業のほか、当社グループや顧客をデジタル領域でサポートするICT事業、受託合成開発を行うファインケミカル事業、再生可能エネルギーの普及促進を行うエネルギー事業や植物工場の運営を行う食糧事業など、化学の力を活かし、様々な事業活動を推進しています。

RITは、太陽ホールディングスグループ及びグループ外のお客様の事業開発を支援するIT企業です。コンサルタント、エンジニア、デザイナー、マーケターを抱え、一気通貫でご支援が可能です。システム開発やDXコンサルティングなど幅広い実績に加え、生成AIを活用した自社プロダクトも展開しています。

※1「2024年エレクトロニクス先端材料の現状と将来展望」株式会社富士キメラ総研調べ

＜株式会社RIT 会社概要＞

【本社所在地】〒104-0061 東京都中央区銀座六丁目10番1号13階

【代表】安武 遼太 【設立】2013年8月2日 【資本金】6百万円

【従業員数】40名（うちエンジニア15 名）（2025年4月1日時点）

URL：https://www.rit-inc.co.jp/

＜太陽ホールディングス株式会社 会社概要＞

【本店所在地】〒355-0222 埼玉県比企郡嵐山町大字大蔵388番地

【本社】〒171-0021 東京都豊島区西池袋一丁目11番1号 メトロポリタンプラザビル16階

【代表】齋藤 斉 【設立】1953年9月29日 【資本金】101億2838万円

【従業員数】連結 2,485名/単体 171名（2025年3月末時点）

URL：https://www.taiyo-hd.co.jp

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社RIT 広報担当

Email : info@rit-inc.co.jp

電話番号 : 050-3204-3210