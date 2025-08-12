トレノケート、設立30周年を記念した特設Webサイトを公開
人材育成のトレノケート株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：早津 昌夫、以下、トレノケート）は、2025年12月に設立30周年を迎えます。これまで共に歩んでくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。
この節目を記念して、特設Webサイトを公開いたしました。
▼特設Webサイトについて
1995年12月の設立から今年で30周年を迎えるにあたり、特設Webサイトを開設いたしました。人材育成の専門家として歩んできた歴史やアジア、そして世界へと事業を拡大してきた軌跡を振り返るとともに、お客様やパートナー企業の皆さまへ感謝の意を表し、さまざまなキャンペーンを実施いたします。
特設Webサイト：https://www.trainocate.co.jp/topics/campaign/30th_anniversary.html(https://www.trainocate.co.jp/topics/campaign/30th_anniversary.html?utm_medium=referral&utm_source=prtimes20250808)
▼30周年記念ロゴ
トレノケートのコーポレートロゴのモチーフとなっているエベレストをロゴ中に表現しました。
エベレストはアジアに存在し、また世界で最も標高の高い山であることから「アジアを出発点とし、世界最高峰の人材育成企業となる」という、トレノケートが目指す姿を示すものとなります。
▼30周年記念キャンペーン
トレノケートが提供する様々なサービスやベンダー認定トレーニングに関連したキャンペーンを実施しています。
また、今後も続々と30周年を記念したキャンペーンを実施予定です。新規の情報は、特設サイトにて随時発信して参ります。
１.eラーニング無料お試しキャンペーン(https://www.trainocate.co.jp/topics/campaign/el-free2025.html%20l?utm_medium=referral&utm_source=prtimes20250808)：対象のeラーニングを無料で受講可能
対象期間：8月15日(金)まで
２.Fortinetトレーニング 試験バウチャ割引キャンペーン(https://www.trainocate.co.jp/topics/campaign/fortinet-2025.html%20l?utm_medium=referral&utm_source=prtimes20250808)：対象のFortinet認定トレーニングにて、資格取得に必要なコア試験バウチャ1枚（34,100円相当）を割引
対象期間：2025年11月までの開催日程
３.マイクロソフト 認定資格試験バウチャ キャンペーン2025(https://www.trainocate.co.jp/topics/campaign/msv2025.html%20l?utm_medium=referral&utm_source=prtimes20250808)：マイクロソフト認定資格試験バウチャが最大20％OFF
対象期間：在庫がなくなり次第終了
【お問い合わせ】
https://www.trainocate.co.jp/gkinfo/form.aspx
【トレノケート株式会社 会社概要】
代表取締役社長：早津 昌夫
設立 ：1995年12月6日
本社所在地 ：東京都新宿区西新宿6丁目8番1号
住友不動産新宿オークタワー20階・27階
事業内容 ：IT 技術教育、ビジネススキル教育を中心とした人材育成業務
URL ：https://www.trainocate.co.jp/
* 掲載された社名、製品名は、各社の商標及び登録商標です