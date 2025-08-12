【2025年7月度】債務整理の費用に関するユーザーアンケート

アドバイザーナビ株式会社

調査会社：アドバイザーナビ株式会社調査方法：インターネットによるアンケート調査調査期間：2025年7月2日 ～ 2025年7月9日調査母集団：55人アンケート回答者の詳細データ：末尾に記載

【2025年7月度・アンケートサマリー】

7月度の調査では、「はたの法律事務所」「ベリーベスト法律事務所」などがコスト面から見て人気の債務整理の相談先として票を集めた。

また、67.3％が着手金を支払っており、費用の合計は10万円以下に収まった人が全体の6割を超えた。

債務整理の利用実態に関するアンケート調査

債務整理の利用実態に関する7月度の調査結果は以下の通りとなった。

借金が膨らんだ理由は何ですか？（複数選択可）

1位：生活費の補填

2位：ギャンブル

3位：ショッピング

3位：投資

「生活費の補填」が49.1％で圧倒的に多かった。

なお、次に多かったのは「ギャンブル」（25.5%）で、「ショッピング」と「投資」が12.7％でこれに続いた。

その時どこからお金を借りていましたか？（複数選択可）

1位：消費者金融

2位：銀行カードローン

3位：クレジットカードのキャッシング

「消費者金融」が52.7％で最も多く、「銀行カードローン」が47.3%でこれに続いた。

また、「クレジットカードのキャッシング」との回答も38.2％あった。

いくら借りていましたか？

1位：101～300万円

2位：31～50万円

3位：51～100万円

「101～300万円」が29.1％で最も多かったが、「31～50万円」も23.6%でこれに続いた。

また、「51～100万円」が12.7％で3番目に多かった。

債務整理をしようと決めた一番の理由を教えてください。

1位：毎月の返済がきつかったから

2位：債務整理をしたほうがメリットが大きいとわかったから

3位：家族や友人に借金がバレるのが嫌だったから

「毎月の返済がきつかったから」が60.0％で過半数となった。

その他には、「債務整理をしたほうがメリットが大きいとわかったから」（18.2％）、「家族や友人に借金がバレるのが嫌だったから」（10.9％）などの回答が集まった。

債務整理の方法にはどれを選びましたか？

1位：任意整理

2位：過払金請求

3位：個人再生

「任意整理」が72.7％で圧倒的に多く、次に多かった「過払金請求」は10.9%に留まった。

また、「個人再生」は9.1%、「自己破産」が7.3%だった。

任意整理(https://adviser-navi.co.jp/debt-consolidation/column/352/)について詳しく知りたい方はこちら

債務整理でいくら減額できましたか？

1位：10万円未満

2位：31～50万円

3位：11～30万円

「10万円未満」が30.9％で最も多かった。

また、「31～50万円」（23.6%）がこれに続き、3番目に多かったのは「11～30万円」で16.4%だった。

債務整理をしてよかったですか？

はい：87.3%

どちらとも言えない：12.7%

「債務整理をしてよかった」が87.3％で圧倒的に多く、「どちらとも言えない」は12.7％だった。

また、「いいえ」と回答した人はいなかった。

債務整理の費用に関するアンケート調査

ここからは、実際に債務整理でかかった費用に関する調査結果を紹介する。

債務整理の際、着手金はかかりましたか？

はい：67.3%

いいえ：32.7%

債務整理の手続きを始める際の着手金がかかったという人は67.3％であった。

債務整理の費用は何社で比較しましたか？

1位：比較していない

2位：2社

3位：3社

債務整理の費用については「比較していない」人が全体の6割を占め、最も多かった。

なお、「2社で比較した」という人も27.3%でこれに続いた。

債務整理の費用は合計いくらかかりましたか？

1位：4～5万円

2位：1～3万円

3位：6～10万円

「4～5万円」が23.6％と最も多く、次に多かったのは「1～3万円」で20%だった。

また、3番目には「6～10万円」が18.2%で続き、総額が10万円以内におさまった人が全体の6割を超えた。

債務整理の費用(https://adviser-navi.co.jp/debt-consolidation/column/47/)の詳細はこちらをチェック

コスト面から考えて債務整理の相談先としておすすめできるのはどこですか？

1位：比較していない

2位：はたの法律事務所

3位：ベリーベスト法律事務所

「比較していない」という回答が23.6％と最も多く、次に多かったのは「はたの法律事務所」で16.4%だった。

また、3番目には「ベリーベスト法律事務所」が12.7%で続いた。

アンケート回答者の詳細データ

回答者の年齢回答者の職業

【おすすめ記事】

借金減額診断のカラクリとは？(https://adviser-navi.co.jp/debt-consolidation/column/298/)

債務整理に強いおすすめの相談先17選(https://adviser-navi.co.jp/debt-consolidation/column/295/)

■会社概要

社名：アドバイザーナビ株式会社

代表取締役 : 平 行秀

設立 ： 2019年5月29日

所在地 : 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE

事業内容 : IFAのコンサルティング事業・人材紹介業・投資家とIFAのマッチング事業

URL : https://adviser-navi.co.jp

【弊社運営メディア】

カードローンメディア：カードローンナビ(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/)

クレジットカードメディア：クレジットカードナビ(https://adviser-navi.co.jp/card/column/)

FXメディア：FXおすすめナビ(https://adviser-navi.co.jp/invest/fx/column/)

債務整理メディア：債務整理(https://adviser-navi.co.jp/debt-consolidation/column/)

【調査結果詳細】

https://adviser-navi.co.jp/debt-consolidation/column/295/

【データの引用・転載について】

データの引用は申請無しでご利用いただけます。掲載にあたり、下記の事項を厳守ください。

・データの加工は禁止です。

・出典元のURLを(URLをDofollowで）明記ください。

出典：アドバイザーナビ「【2025年7月度】「債務整理の費用に関するユーザーアンケート」：https://adviser-navi.co.jp/debt-consolidation/column/295/