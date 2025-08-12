株式会社mov、取締役にCFOの諸見里卓が就任

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区）は、CFOの諸見里 卓が取締役に就任したことをお知らせいたします。

movは「日本のポテンシャルを最大化する」という使命を実現すべく、インバウンド支援事業では業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」の運営およびインバウンド専業のコンサルティングサービスの提供、店舗支援事業では店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」の運営をしております。

この度の取締役就任により、当社の経営戦略及びガバナンスをより一層強化し、さらなる成長を遂げていきたいと考えております。

■ 諸見里 卓のプロフィールとコメント

取締役 CFO 兼コーポレート本部長 / 公認会計士 / 知的財産アナリスト

【プロフィール】

早稲田大学在学中に公認会計士試験に合格。有限責任監査法人トーマツのTS事業部に入社し、複数企業へのIPO支援、会計監査、M&A関連の財務アドバイザリー業務などに従事。

その後、株式会社Cygamesに入社し、コーポレート本部にてマネージャー兼子会社の監査役として、M&A、CVC投資、事業計画策定、予実管理などの経営企画業務に従事。

2021年12月に株式会社movに現コーポレート部部長として入社。2023年8月に、執行役員CFOに就任。2025年8月に取締役CFOに就任。

【コメント】

この度2025年8月より株式会社movの取締役CFOに就任いたしました。

当社に入社して約4年間、movはインバウンド支援事業及び店舗支援事業の両軸で急速に成長してきました。私自身も、日本初の通信キャリア・IT系4社を含むシリーズBの資金調達*1、デットファイナンスを含む累計50億円超の資金調達*2、M&A*3など、重要なマイルストーンを経験してまいりました。

会社の成長に加え、コーポレート本部も、公認会計士、弁護士など複数名のプロフェッショナルが所属する強い組織に成長しており、組織基盤を日々強化しています。

「日本のポテンシャルを最大化する」という使命を掲げるmovに取締役として携わることは、チャレンジングかつ意義のある機会であり、身が引き締まる思いです。

今後、企業価値向上を実現するために、財務機能やコーポレート機能全般の強化を通じて尽力して参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。





*1 Z Venture Capitalから資金調達を実施。日本初の通信キャリア・IT系4社からの出資を実現(https://mov.am/news/post/9171?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=director-moromizato)

*2 シリーズB資金調達をクローズ。累計調達金額が50億円を突破(https://mov.am/news/post/9330?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=director-moromizato)

*3 小売特化MEOサービス運営の「Pathee」の株式を取得し子会社化(https://mov.am/news/post/9354?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=director-moromizato)

口コミコムは、国内外の口コミサイトを"もっと"売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

■ 業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

■ 会社概要

会社名：株式会社mov

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

■ 事業内容

