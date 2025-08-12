仮想発電所ベンチャー(R)︎操電、建物やインフラに関わる設備工事全般を担うK-Lineの全株式を取得

株式会社操電

株式会社操電（本社：千葉県市川市、代表取締役：飯野 塁、以下「操電」）は、この度、さらなる成長を見据えたK-Line株式会社(https://k-line-inc.com/)（本社：岡山県倉敷市、代表取締役：新田 和哉、以下「K-Line」）の全株式を取得とグループ化を実施しました。

本件により、K-Lineが持つ工事設計・施工・保守体制が操電グループに加わることで、より柔軟かつスピーディーなサービス展開を推進してまいります。

株式取得の背景

K-Lineは、電気・電気通信・消防施設の3業種で一般建設業許可を取得する総合エンジニアリング企業です。監理技術者や1級電気工事施工管理技士など多数の有資格者を擁し、工事設計から施工、保守までをワンストップで提供しています。近年は操電のEV充電ソリューションにおける主要工事パートナーとして実績を重ねてきました。

一方、操電は「誰もが電気を自由に操れる、オープンな世界を実現する」をビジョンに掲げ、EV充電ソリューションや蓄電所の開発、関連するソフトウェア・ハードウェア開発までを一気通貫で手掛けています。

今回のグループ化は、操電の企画・開発力と、施工への対応力・実行力を持つK-Lineの強みを掛け合わせることでエネルギー領域における事業をより強化するものです。

今後の展開

操電グループはこの度のK-Lineグループ入りを受け、「電気のミライを、カタチにする会社」としてエネルギーソリューションに関連した事業をさらに加速・拡大させてまいります。

中でも系統用蓄電所の分野では、コスト効率の高いエネルギー運用を通じてお客様のビジネスを支援します。また、蓄電池・急速充電器・太陽光などを組み合わせた商業用蓄電池ソリューションの展開を加速させ、お客様の電気コスト削減と電力の安定供給を実現し、事業をエネルギーの側面から力強くサポートしてまいります。

今後もエネルギー領域においてシナジーを発揮できる企業との連携も視野に入れながら、さらなる成長を目指してまいります。

株式会社操電/代表取締役・飯野 塁コメント

この度、パートナーとして操電の成長をご支援くださったK-Lineの皆様をグループにお迎えできることを大変嬉しく、また心強く思っております。

今回を契機に、グループとしては今回の全株式取得を通じて再生可能エネルギー設備やEV充電インフラの全国展開を一層加速させるとともに、系統用蓄電池（BESS）や商業施設向けの一体型エネルギーソリューションといった新たな分野の事業にも注力していく考えです。その際、K-Lineが強みとする高圧受変電設備の施工や通信インフラ構築は大きな強みとなると確信しています。

K-Lineの皆さまがこれまで築かれてきた文化や技術を大切にしながら、グループの一員として安心して力を発揮していただける環境づくりにもしっかり取り組んでまいります。今後の展開にもご期待ください。

K-Line株式会社/代表取締役・新田 和哉

このたび、私たちK-Line株式会社は操電グループに参画いたしました。私たちの技術力と可能性を信じ、温かく迎え入れてくださったことに心より感謝申し上げます。創業以来、通信インフラから総合設備工事まで、現場第一で培ってきた対応力を活かし、グループ全体の成長に貢献できるよう全力で取り組んでまいります。今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

パートナーシップに関して

操電では、以下のような課題をお持ちの企業・団体様とのパートナーシップを募集しております。ご関心をお持ちの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

- EV充電設備の導入/工事の新規展開をご検討中の方- 遊休地を活用したEV充電ステーション運営にご関心のある方- 取引先の省エネ投資/脱炭素化支援をお考えの方- 地域の環境インフラ整備を推進されたい方- 災害時の非常用電源確保をご検討中の方

問い合わせ先：https://soden-inc.jp/contact

株式会社操電 会社概要

操電は、“誰もが電気を自由に操れる、オープンな世界を実現する” エネルギーソリューション・カンパニーです。充電システムの企画・開発・設置工事まで可能なEV充電ソリューションや、VPPソリューション、系統用蓄電所を提供しています。

社名：株式会社操電

代表取締役：飯野 塁

創業：2022年6月30日

東京オフィス：東京都千代田区神田須田町1丁目3-33 Bizflex神田 6F 7F

URL：https://soden-inc.jp/