【三重県桑名市】「English Friendly City（イングリッシュ・フレンドリー・シティ）」ロゴが完成！

株式会社ポニーキャニオン桑名市のEnglish Friendly Cityロゴ

名古屋駅から電車で約20分に位置する三重県桑名市では、「世界に開かれたまち」を目指し、国際化に向けた取り組みや情報発信を行っています。

桑名市では「世界に開かれたまち」を目指して、世界共通言語である英語を使用する方々との関係性の構築にも力を入れており、市民の皆さんに英語に親しむ機会を増やし、誰もが英語でコミュニケーションできる「English Friendly City（イングリッシュ・フレンドリー・シティ）」の取組みを進めています。

2025年1月からは、「English Friendly City（イングリッシュ・フレンドリー・シティ）」の公式アンバサダーに、オーストラリア出身でラジオDJとしても活躍されているクリス・グレン氏が就任しています。

左：伊藤桑名市長、右：クリス・グレン氏

今回、この取り組みのさらなる推進に向けて、「English Friendly City（イングリッシュ・フレンドリー・シティ）」のロゴを作成しました。また、7月1日から本ロゴをアイコンとした公式Instagramアカウントを開設し、英語で桑名の魅力を発信しています。

今後は、桑名市の歴史、観光、文化などに加え、「English Friendly City（イングリッシュ・フレンドリー・シティ）」の取り組み等の情報もお届けしていきます。ぜひ、フォローしてください。お楽しみに！！

桑名市公式Instagram（英語） :https://www.instagram.com/kuwana_english_friendly_city/

引き続き桑名市では、「世界に開かれたまち」「誰にとっても住みやすい桑名市」を目指し、国際化に向けた取り組みを実施してまいります。

～～～～～

「本物力こそ、桑名力」をキャッチフレーズとして掲げる三重県桑名市。

(株)ポニーキャニオンは、桑名市が目指す「世界に向けて開かれたまち」の実現に向けて、同市と連携し、国際化推進の取り組みを展開しています。