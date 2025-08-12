横浜信用金庫

商談会の様子

横浜信用金庫（横浜市中区 理事長 春日 隆）は、昨年に引き続き、地域の建設業のお客さま向けに「〈よこしん〉夏の建設業商談会2025」を開催しました。

全国的に猛暑が続く中、商談会も熱気に包まれ実り多い会となりました。当日はバイヤー9社を当金庫本店へ招致、地域企業さま28社にご参加いただき、52件の商談が行われました。

【開催概要】

（１）開催日: 2025年8月4日（月）

（２） 横浜信用金庫 本店8階 大会議室（横浜市中区尾上町2‐16‐1）

（３）参加費: 無料

（４）参加企業: 28社

（５）商談件数: 52商談

（６）参加バイヤー企業

・旭化成ライフライン株式会社

・京急建設株式会社

・スターツCAM株式会社

・生和コーポレーション株式会社

・高松建設株式会社

・日進機工株式会社

・株式会社長谷工コーポレーション

・ミサワホーム株式会社

・三井ホーム株式会社(五十音順)

【当日の様子と参加者の声】

今回も多くの大手バイヤー企業にお声掛けし、結果として9社をお招きして活気あふれる商談会となりました。当日は、会場内の各ブースで具体的な商談が活発に進められ、25分間の商談時間ぎりぎりまで熱心に話し合う参加者の姿が多数確認できました。

特に、今回は設備工事業関連の企業さまとの商談が活況を呈しており、業界全体での高い需要を肌で感じることができました。中には次回の商談で実際に見積もり段階へと進む企業さまも現れるなど、本商談会の意義が十分に発揮されたと強く実感しております。

【今後の展望】

今回の商談会は、地域企業の皆さまの新たなビジネスチャンス創出に大きく貢献できたと確信しております。横浜信用金庫は、建設業界に限定せず、あらゆる業界のお客さまのビジネスマッチングを積極的に支援し、交流の場を提供していく方針です。今回の貴重な成果を礎に、今後も地域企業の持続的な成長支援と地域経済のさらなる活性化に尽力してまいります。