メゾンレクシア、ジェイアール京都伊勢丹 3階キレイテラスに2025年8月26日（火）より常設展開

メゾンレクシア株式会社

“植物とともに、美しく生きる” をテーマに掲げるメゾンレクシア株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役社長：木下 光貴）は、2025年8月26日（火）、ジェイアール京都伊勢丹 3階キレイテラスに常設オープンいたします。

自社農園で育てる絶滅危惧植物「ヤチヤナギ」をはじめとする植物の力、みずみずしい香りを活かしたスキンケア、ボディ＆ヘアケア、メイクアップ、フレグランス製品を展開するメゾンレクシアは、2001年の創業以来、お客様一人ひとりに寄り添う製品・サービスを追求してまいりました。

今回、女性の美と健康をサポートするジェイアール京都伊勢丹 3階キレイテラスへ常設展開することで、植物研究を究めるウェルネスビューティーブランドとして、より多くのお客様の肌と心に響く、新発想のキレイをお届けいたします。

菌美容を提案する新ライン「マイバイオーム」をはじめ、肌悩みに応じたマルチユースアイテム、素肌の美しさが際立つ「メイクアップ」、纏う人の心を満たす「フレグランス」まで、全ラインナップを展開。さらに季節限定品や常設展開記念の特別キット、人気の導入美容液を贅沢に使ったタッチアップ体験などをご用意し、植物の生きた力を存分にご体感いただけます。

植物の力をご体感いただける、プレゼントやスキンケア体験会を開催

プレゼント ［8/26（火）～9/22（月）］

グレープフルーツやレモン、オレンジが爽やかに香るフレッシュスクイーズ

期間中、3,300円（税込）以上お買い上げの先着300名様に、香りも泡立ちも優雅な「ボディ＆ハンドウォッシュ」 ミニボトル(50mL)をプレゼント。※お一人様１回限り、なくなり次第終了

うるおうツヤ肌体験 ［約20分 無料/予約不要］

ごわつきをほぐし、みずみずしく弾むような肌へ導く「うるおうツヤ肌体験会」。話題の乳酸菌スキンケアも贅沢に使い、最後はベースメイクで素肌の美しさを引き立てます。さらに体験会ご参加の方に、お好きな製品ミニボトル１点をプレゼント。※お一人様１回限り、なくなり次第終了

限定キット

はたらく、はぐくむ、菌美容。話題のマイクロバイオームケア*¹が特別価格のスペシャルキットでご体感いただけます。その他、SNSで話題のフェイスパウダーやダマスクローズ香る化粧水など、人気アイテム入りのキットもご用意。

ラクト ブースターキット 特別価格7,150円（税込）ラクト ブースターキット

すこやかな肌を保つ導入美容液と、肌悩みに応じてどちらか選べるスキンケア約１週間分。

［キット内容］ラクト ブースター ［導入美容液］45mL、オラクル or アルケミー ミニボトル４点セット（メイク落とし・洗顔料・化粧水・美容液）

ヘアケアキット 特別価格8,030円（税込）ヘアケアキット

スカルプケアに特化した乳酸菌*²シャンプーとヘアトリートメント。頭皮を心地よくほぐせるヘッドスパブラシ付き。

［キット内容］スカルプケア シャンプー［シャンプー］300mL、ナリッシュ トリートメント［ヘアトリートメント］300ｇ、シャンプー＆ヘアトリートメント ペアパウチ３包、ヘッドスパブラシ（非売品）

※1.すこやかな肌状態へ整えるスキンケアのこと ※2.ペディオコッカス培養溶解質（整肌成分）

ジェイアール京都伊勢丹 3階キレイテラス／メゾンレクシア

〒600-8555 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町 TEL.075-342-0066

＜主な製品ラインナップ＞

はたらく、はぐくむ、菌美容「マイバイオーム」強く、美しい肌「オラクル」しなやかに、潤う肌「アルケミー」美しさの、その先へ「メイクアップ」日常のひとときを、香りで彩る「パ＾ソナルケア」心を美しくする香り「フレグランス」植物とともに、美しく生きる

2001年、日本発祥のメゾンレクシア。北海道の自社農園で育てる絶滅危惧植物やハーブから抽出する栄養豊富なエキスやオイル、植物とサイエンスを融合させた独自の美容成分。自然のパワーとこだわりをふんだんに詰め込んだ多彩なアイテムを取り揃え、肌・体・心のウェルネスビューティーを植物の力で叶えます。

公式サイト(https://maisonlexia.com/)

公式インスタグラム(https://www.instagram.com/maisonlexia/)

【会社概要】

会社名：メゾンレクシア株式会社 MAISON LEXIA Inc.

本社：〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-19-10 三共肥後橋ビル3F・4F

代表者：代表取締役社長 木下 光貴

事業内容：化粧品・香水・革製品等の企画・製造・販売

取扱：公式オンラインショップ(https://maisonlexia.com/)、メゾンレクシア直営店(https://maisonlexia.com/stores/)

https://prtimes.jp/a/?f=d102193-42-02d0b1a42548e859ea73c8a45eaf464e.pdf