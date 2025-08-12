フェリシモ チョコレート ミュージアムへの累計入場者数が20万人を突破！記念の来場者に記念品を贈呈

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開する「felissimo chocolate museum［フェリシモ チョコレート ミュージアム］」（神戸市）は、8月4日（月）11時頃で累計入場者数が20万を突破しました。20万人目の来場者にあたる米田夢実さん（左）と豊成春子さん（右）には、記念品が贈呈されました。

当館では「世界で最も多くのチョコレートパッケージをコレクションするミュージアム」をチョコレートを愛する人々とともにつくることを目指しています。2025年8月現在、計25,000点以上のパッケージが集まっています。ショコラティエやクリエイターのクリエイティビティがあますことなく表現され“しあわせを包むカタチ”でもあるチョコレートパッケージの収集を継続して行っています。

20万人目の来場者にあたる米田夢実さん（左）と豊成春子さん（右）

◆累計入館者数20万人突破

2021年10月に開館したフェリシモ チョコレート ミュージアムは、8月4日（月）に累計入館者数20万人を突破しました。20万人目のお客様は徳島県よりグループでお越しの米田夢実さんと豊成春子さん。館内のご鑑賞楽しんでいただき、「展示内容が変わったときにもまたぜひ観に来たいです」とのことでした。

◆チョコレートミュージアム 担当者のコメント

フェリシモチョコレートミュージアムは、チョコレートやその原材料であるカカオをアートやカルチャーの側面から編集し、情報発信する日本で唯一のミュージアムです。

私たちが目指すのは、チョコレートを愛する人々に、この空間でチョコレートやパッケージを通じてしあわせな気持ちになってもらうことです。誰もが大好きなチョコレートの幸福な記憶とともに、この空間で愛する人や好きな人と楽しいひとときを過ごしていただくところにあります。

今後もみなさまに愛されるミュージアムとしてチョコレートやカカオの可能性を発信してまいります。

◆チョコレートパッケージの収集・展示・保管について

フェリシモでは20年以上にわたり、世界各国のレアで貴重なチョコレートを紹介する「幸福（しあわせ）のチョコレート(R)」事業を続けてきました。チョコレートには、みんなが笑顔になれる優しさと力があります。ミュージアムでは、独自の視点による常設展や企画展によって、チョコレートやカカオの可能性を発信し続けるとともに、世界中のチョコレートのパッケージを収集・展示・保管しチョコレートそのものと同様に、ショコラティエの想いや創造性が余すところなく表現されたパッケージの意義を後世に伝えていきます。フェリシモチョコレートミュージアムは「世界で最も多くのチョコレートパッケージをコレクションするミュージアム」を目指し、国内外に呼びかけ協力を得ながら成長し続けるミュージアムです。

2025年8月現在、計25,000点以上のパッケージが集まっています。このミュージアムを拠点とし、世界のチョコレートやカカオに関する歴史・文化・レジェンドや革新にまつわる様々な情報、ファッションやアートとの繋がりなどを収集・編集していきます。

パッケージの寄贈は法人・個人ともに常時受け付けています。（フェリシモへ郵送または直接ミュージアムの寄贈ボックスへお持ちください）

寄贈先＞＞ https://feli.jp/s/pr250812/1/

・開館時間/午前11:00～午後6:00 2025年8月9日（土）～8月17日（日）は午前10:00から開館 ※入館は閉館の30分前まで

・休館日/年2回の春と秋の展示替えの時期（※今秋の休館予定日：2025年10月6日(月)～10月10日(金)）

・来館事前予約とチケット購入＞＞ https://feli.jp/s/pr250812/2/

・所在地/神戸市中央区新港町7番1号（Stage Felissimo 2F）

・ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr250812/3/

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

