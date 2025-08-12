【映画「ファンタスティック４：ファースト・ステップ」公開記念】インスパイアメニューを「和カフェ yusoshi chano-ma なんば」にてご提供スタート！

株式会社DDグループの連結子会社である株式会社ダイヤモンドダイニング（本社：東京都港区、代表取締役社長：松村 厚久）が運営する、なんばマルイ7F「和カフェ yusoshi chano-ma なんば」にて、マーベル・スタジオ劇場最新作『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』公開記念として、インスパイアメニューを7月19日(土)～8月31日(日)の期間限定でご提供しております。




現在公開中の『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』をイメージした全6種のインスパイアメニュー（お食事2種、ドリンク4種）をご提供いたします。また期間中は店内に各ヒーローのパネルを展示し、映画の世界観を堪能する空間をお楽しみいただけます。



『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』公開記念カフェ 開催概要


会場：和カフェ yusoshi chano-ma なんば


会期：7月19日(土)～8月31日(日)


住所：大阪府大阪市中央区難波３丁目８－９ なんばマルイ 7F
アクセス：なんばマルイ７階／南海難波駅すぐ／御堂筋なんば駅すぐ難波駅（南海）から228m


営業時間：ランチ 全日 11:00～16:00 ディナー 全日 16:00～22:00


HP：https://www.dd-holdings.jp/shops/chanoma/nanba




インスパイアメニュー




ファンタスティック・ホットドッグ　1,180円


伸縮自在な身体を駆使して戦うミスター・ファンタスティックをイメージした、ファンタスティックなチーズホットドッグ！





ファンタスティックアトロ丼　1,280円


4人をイメージした4色丼。ミスター・ファンタスティックは伸びるオクラ、インビジブル・ウーマンはふんわり卵焼き、シングはゴツゴツした肉団子、ヒューマン・トーチは海老とトマトで表現した特製丼。





ミスターーーー・ヨーグルト　900円


飲むヨーグルトとソーダ味の青いゼリーでテーマカラーをプラスしながら表現。爽やかで不思議な食感が楽しめる一杯。





インビジブル・ピーチソーダ　920円


透明なソーダの中に、ピーチやレモン味の丸いゼリーを忍ばせて、フォース・フィールドを表現。





フレイムオン！ソーダ　970円


ジンジャーシロップでピリッと刺激があり、ほんのりいちご味のゼリーとレモネードソーダで燃え上がるような一杯に。





イッツ・ココア・タイム！　920円


ザ・シングの力強さをココアとビスケットで、ベンの優しさを生クリームで表現。これを飲んで”正義の鉄拳タイム！”