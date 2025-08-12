【映画「ファンタスティック４：ファースト・ステップ」公開記念】インスパイアメニューを「和カフェ yusoshi chano-ma なんば」にてご提供スタート！

株式会社DDグループ

株式会社DDグループの連結子会社である株式会社ダイヤモンドダイニング（本社：東京都港区、代表取締役社長：松村 厚久）が運営する、なんばマルイ7F「和カフェ yusoshi chano-ma なんば」にて、マーベル・スタジオ劇場最新作『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』公開記念として、インスパイアメニューを7月19日(土)～8月31日(日)の期間限定でご提供しております。

現在公開中の『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』をイメージした全6種のインスパイアメニュー（お食事2種、ドリンク4種）をご提供いたします。また期間中は店内に各ヒーローのパネルを展示し、映画の世界観を堪能する空間をお楽しみいただけます。

『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』公開記念カフェ 開催概要

会場：和カフェ yusoshi chano-ma なんば

会期：7月19日(土)～8月31日(日)

住所：大阪府大阪市中央区難波３丁目８－９ なんばマルイ 7F

アクセス：なんばマルイ７階／南海難波駅すぐ／御堂筋なんば駅すぐ難波駅（南海）から228m

営業時間：ランチ 全日 11:00～16:00 ディナー 全日 16:00～22:00

HP：https://www.dd-holdings.jp/shops/chanoma/nanba

インスパイアメニュー

ファンタスティック・ホットドッグ 1,180円

伸縮自在な身体を駆使して戦うミスター・ファンタスティックをイメージした、ファンタスティックなチーズホットドッグ！

ファンタスティックアトロ丼 1,280円

4人をイメージした4色丼。ミスター・ファンタスティックは伸びるオクラ、インビジブル・ウーマンはふんわり卵焼き、シングはゴツゴツした肉団子、ヒューマン・トーチは海老とトマトで表現した特製丼。

ミスターーーー・ヨーグルト 900円

飲むヨーグルトとソーダ味の青いゼリーでテーマカラーをプラスしながら表現。爽やかで不思議な食感が楽しめる一杯。

インビジブル・ピーチソーダ 920円

透明なソーダの中に、ピーチやレモン味の丸いゼリーを忍ばせて、フォース・フィールドを表現。

フレイムオン！ソーダ 970円

ジンジャーシロップでピリッと刺激があり、ほんのりいちご味のゼリーとレモネードソーダで燃え上がるような一杯に。

イッツ・ココア・タイム！ 920円

ザ・シングの力強さをココアとビスケットで、ベンの優しさを生クリームで表現。これを飲んで”正義の鉄拳タイム！”