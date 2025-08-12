不動産クラファン「利回りくん」、インバウンド需要高まる押上で『SYLA HOTEL 押上』8月13日募集開始

株式会社シーラホールディングス

式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長CEO：杉本 宏之、証券コード：8887、以下「当社」）のグループ会社である株式会社シーラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：湯藤 善行、以下「シーラ」）は、当社が運営する不動産クラウドファンディングサービス「利回りくん」において、新ファンド「SYLA HOTEL 押上」を８月13日（水）より募集開始いたしますのでお知らせいたします。募集金額は3億344万円、想定利回りは4.8％を予定しています。

本ファンドの概要

SYLA HOTEL 押上 :https://rimawarikun.com/customers/products/146?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund146

本ファンドは、東京都墨田区・押上エリアに所在する4階建てビル1棟の取得および改修工事費用を募集対象としています。1階部分はテナントとして賃貸中で、2～4階部分を宿泊施設として運営いたします。

対象物件が位置する押上エリアは、東京スカイツリーの最寄り駅の一つであり、複数路線が利用可能な押上駅から徒歩圏内にあります。国内観光客のみならず、多くの外国人旅行者からも高い人気を集めるインバウンド需要の拠点です。さらに、押上周辺では再開発が進行・計画されており、観光地としての魅力と集客力は今後も一層の向上が見込まれます。

また、本ファンドでは、運営事業者との間でマスターリース契約を締結。宿泊施設でありながら、稼働状況に左右されにくい安定的な賃料収入を確保できるスキームとなっています。

出資者限定キャンペーン

無料宿泊権をはじめとする様々な特典が当たります！

詳細はファンドページをご確認ください。

ファンド情報

詳細を見る :https://rimawarikun.com/customers/products/146?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund146

ファンド名：SYLA HOTEL 押上

募集金額 ：303,440,000円

予定利回り：4.8％

分配時期 ：６ヶ月に１度

運用期間 ：１年

募集形態 ：先着式

募集期間 ：2025年８月13日（水）20：00 ～ 2025年８月20日（水）12：00（※）

※応募状況によっては募集を早期終了または延長する場合があります

利回りくんとは

募集ページはこちら :https://rimawarikun.com/customers/products/146?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund146

“応援を新しいカタチで”をコンセプトに、一口1万円から、社会貢献や地域創生、誰かの夢や挑戦に繋がる不動産に応援投資ができる“応援型不動産クラウドファンディングプラットフォーム”です。

利回りくんでは、サービスコンセプトである『社会貢献、地域創生、誰かの夢や挑戦を応援』を大切にし、かつ、お客様のご要望にこれからもより一層お応えできるよう、益々のサービス拡充を図って参ります。

*利回りくんは、会員登録数国内No.１の不動産クラウドファンディングです。

2024年10月期_指定領域における市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

2022年5月期調査、2023年6月期調査に続き3年連続

利回りくんアプリ概要

カテゴリ：ファイナンス

対応OS：iOS／Android

価格：無料

公式サイト：https://rimawarikun.com/

ダウンロードはこちら (iOS/Android)

https://app.adjust.com/19dbcy05

株式会社シーラ 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役CEO：湯藤善行

創業：2010年9月29日

事業内容：不動産売買、マンション開発、賃貸管理、建物管理、クラウドファンディング事業 、総合建設業

HP： https://syla.jp/

株式会社シーラホールディングス 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

創業：1970年9月

資本金：2,300,774,000円

事業内容：総合不動産事業、建設事業、再生可能エネルギー事業、不動産テック事業

HP：https://syla-holdings.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社シーラ 利回りくん運営事務局

MAIL：support@rimawarikun.com