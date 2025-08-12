W2株式会社の会社説明会動画を公開開始

アイムファクトリー株式会社

IT・Web領域に特化した人材紹介サービスを提供するアイムファクトリー株式会社（本社：東京都港区赤坂1丁目12-32 アーク森ビル26階、代表取締役：久利 可奈恵）は、ITエンジニアの転職支援サイト「社内SE転職ナビ」にてW2株式会社の会社説明会動画の配信を開始しました。

同社は、自社開発のECプラットフォーム事業を中心に成長を続けており、数多くの導入実績を誇ります。今回の説明会動画では、CEO・山田氏が事業概要や働く環境について直接紹介。中途でITエンジニアとしてキャリアアップを目指す方に向けて、現場のリアルな情報をお届けします。

本動画は「社内SE転職ナビ」の会員限定で視聴可能です。視聴をご希望の方は、会員登録のうえ担当エージェントまでお問い合わせください。動画視聴後、そのまま応募手続きまで進められます。

【視聴方法】

１.「社内SE転職ナビ(https://se-navi.jp/)」へ会員登録

２.担当エージェントに視聴希望を連絡

３.気になる場合はそのまま応募

【アイムファクトリーについて】

当社は「変革を起こすヒトと企業を繋げることで日本のイノベーションの発展に貢献していく」という企業理念のもと、2008年に設立され、現在18期目を迎えております。IT・Web領域に特化した人材紹介を中心に、「転職」と「採用」の一歩先を目指し、ヒトと企業の変革を後押しするパートナーとして、全国3,000社以上の企業様と伴走しています。

