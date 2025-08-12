我が国のジェネリック医薬品産業の維持・育成に関する提言(2)を発表ーNPOジェネリック医薬品協議会（GEDA）
NPO法人ジェネリック医薬品協議会
URL http://www.ge-da.org/
平素から当協議会について大変にお世話になっております。
この度、2024年度GEDA検討プロジェクト「我が国のジェネリック産業の維持・育成に関わる課題への提言（2）」につきまして、プロジェクトチームメンバーのご尽力により「提言書」を完成致しました。
当協議会ホームページ「主張」の欄（下記のURL)に提言書全文を公開しましたので、皆様にはご一読賜れば幸いです。
公表日は、当初2024年度末の3月31日を予定しましたが、プロジェクトチームでの真摯な討議が続き、7月31日付となりました。
本年2025年度も引き続き「ジェネリック医薬品産業の維持・育成に関わる課題」について検討を予定しています。
今後とも、GEDAの活動に御支援、御協力を賜りたく、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
GEDAホームページ「主張」の欄から提言書全文（PDF）を閲覧できます。
URL 主張 | NPO法人 ジェネリック医薬品協議会(https://www.ge-da.org/argue.html)
連絡先所在地 静岡県伊東市八幡野1079-67
電話番号 0557-52-4886
代表者名 渡邊善照
設立 2007年05月