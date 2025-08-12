我が国のジェネリック医薬品産業の維持・育成に関する提言(2)を発表ーNPOジェネリック医薬品協議会（GEDA）

NPO法人ジェネリック医薬品協議会

平素から当協議会について大変にお世話になっております。

この度、2024年度GEDA検討プロジェクト「我が国のジェネリック産業の維持・育成に関わる課題への提言（2）」につきまして、プロジェクトチームメンバーのご尽力により「提言書」を完成致しました。

当協議会ホームページ「主張」の欄（下記のURL)に提言書全文を公開しましたので、皆様にはご一読賜れば幸いです。

公表日は、当初2024年度末の3月31日を予定しましたが、プロジェクトチームでの真摯な討議が続き、7月31日付となりました。

本年2025年度も引き続き「ジェネリック医薬品産業の維持・育成に関わる課題」について検討を予定しています。

今後とも、GEDAの活動に御支援、御協力を賜りたく、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

GEDAホームページ「主張」の欄から提言書全文（PDF）を閲覧できます。

URL 主張 | NPO法人 ジェネリック医薬品協議会(https://www.ge-da.org/argue.html)

URL http://www.ge-da.org/

連絡先所在地 静岡県伊東市八幡野1079-67

電話番号 0557-52-4886

代表者名 渡邊善照

設立 2007年05月