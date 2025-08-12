¥×¥í¤â°¦ÍÑ¡£¤¿¤Ã¤¿5ÉÃ¤ÇÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ÈÃ®·¿¥ï¥¤¥ó¥¨¥¢¥ìー¥¿ー¡É¡ÖBarrel Air¡× ¨¡¨¡ Çò¥ï¥¤¥ó¤ä¥³ー¥Òー¤â¡¢»êÊ¡¤Î°ìÇÕ¤Ø¡£CAMPFIRE¤ÇºÆÈÎ³«»Ï
Balloon Dream JAPAN¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿5ÉÃ¤ÇÌ£¤¬¤Þ¤í¤ä¤«¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡ÖBarrel Air¡Ê¥Ð¥ì¥ë¥¨¥¢¡Ë¡×¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¡¢¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢ºÆÈÎ¤ò´õË¾¤¹¤ëÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ2025Ç¯8·î12Æü¡Ê²Ð¡ËAM10:00¤è¤êÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖCAMPFIRE¡×¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£
URL¡§https://camp-fire.jp/projects/834396/view
Ãí¤°¤À¤±¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¨¥¢¥ìー¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¤âºÇÅ¬¡£
¡ÚBarrel Air¡Û¤È¤Ï¡©
Barrel Air¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¤Î²¹ÅÙ¤òÊÑ¤¨¤º¤ËÉ÷Ì£¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¥ï¥¤¥ó¤òÈþÌ£¤·¤¯¤¹¤ëÃ®·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¨¥¢¥ìー¥¿ー¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë»ÈÍÑ¤¬¤Ç¤¡¢Barrel Air¤ò»ý¤Ã¤ÆÃí¤°¤À¤±¤Ç½Â¤ß¤ä»ÀÌ£¤Î¶¯¤¤¥ï¥¤¥ó¤ò¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ°û¤ß¤ä¤¹¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÅ¸»Í×¤é¤º¤Ç¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¤âºÇÅ¬¡ª
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥ï¥¤¥ó¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¦¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ26Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¡ÖKOALA Spain¡×¤¬Barrel Air¤ò³«È¯¡£ÂÑµ×À¤òÈ÷¤¨¤¿¹âÉÊ¼Á¤ÊÁÇºà¤Çºî¤é¤ì¡¢·ÚÎÌ¤«¤Ä²õ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢·«¤êÊÖ¤·»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥¥ã¥ó¥¿ー¥¸¥å¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤·¡Ä¡×¡¢¡ÖÌÌÅÝ¤ÊÁàºî¤Ï·ù¤À¤Ê¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤Ê¥ï¥¤¥ó¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
Barrel Air¤ÎÆÃÄ§～POINT£±.¡¡´ÊÃ±Áàºî¤Ç¥ï¥¤¥ó¤ò½Ö»þ¤Ë¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¡ª～
Barrel Air¤Ë¥ï¥¤¥ó¤òÃí¤°¤È¡¢Î¾Â¦¤Î¶õµ¤¸ý¤«¤é¶õµ¤¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¥ï¥¤¥ó¤ÏÀª¤¤¤è¤¯²¼¤ËÄÌ¤êÈ´¤±¤Æ¥¨¥¢¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ù¥ë¥Ìー¥¤¤ÎÄêÍý¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÆ°ºî¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ÀÌ£¤ò¤ä¤ï¤é¤²¥ï¥¤¥ó¤Î¹á¤ê¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Ì£¤¬³ê¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Èþ¤·¤¤¥ï¥¤¥ó¤ÎÎ¹¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¥¯¥ê¥¢¤ÊÁÇºà
～POINT£².¡¡Å©¿â¤ì¤Ê¤·¡¢ÄÀÅÂÊª½üµî¡¢²÷Å¬¡¦À¶·é¤Ê¥ï¥¤¥ó»þ´Ö¡ª～
Barrel Air¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥¢¥ìー¥·¥ç¥ó¸å¤ÎÅ©¤¬¥Æー¥Ö¥ë¾å¤Ë¿â¤ì¤Æ±ø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¥·¥ê¥³¥ó¥È¥ìー¤È¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ü¥È¥ë¤ËÄÀÅÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅÃ¡Ê¤ª¤ê¡Ë¡×¤ä¡Ö¥³¥ë¥¯ÊÒ¡×¤ò°ì½ï¤Ë¥°¥é¥¹¤ËÃí¤°¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²÷Å¬¤Ë¡¢À¶·é¤Ë¥ï¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥È¥ìー¤¬¤«¤æ¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¼ê¤¬ÆÏ¤¯
～POINT£³.¡¡Ã®·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥ï¥¤¥ó¤Ø¤Î·É°Õ¤ÈÈþ¤·¤µ¤òÎ¾Î©¡ª～
Barrel Air¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ï¥¤¥óÃ®¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¡ØÃ®·¿¥ï¥¤¥ó¥¨¥¢¥ìー¥¿ー¡Ù¤Ç¡¢ÂÑµ×À¤Î¤¢¤ë¹âÉÊ¼ÁÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¥¬¥é¥¹À½¥Ç¥«¥ó¥¿¤è¤ê¤â·ÚÎÌ¤«¤Ä²õ¤ì¤Ë¤¯¤¯·«¤êÊÖ¤·»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë¥ï¥¤¥ó¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ç¤¹¡£
¥ï¥¤¥ó¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥ï¥¤¥óÃ®¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Î»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥ï¥¤¥óÃ®¡£
¤ªÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ëBarrel Air¡ª
¥ï¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¡¢¤³¤ó¤ÊÇº¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¦½Â¤ß¤ä»ÀÌ£¤¬¶¯¤¯¤Æ°û¤ß¤Å¤é¤¤¡Ä
¡¦¥ï¥¤¥ó¤òÁª¤ó¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤±¤É¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤«ÉÔ°Â¡Ä
¡¦¥Ç¥¥ã¥ó¥¿ー¥¸¥å¤Ë¤Ï»þ´Ö¤ä¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡Ä
¡¦¥¨¥¢¥ìー¥¿ー¤ÇÃí¤¤¤Ç¤â¡¢¥ï¥¤¥ó¤ÎÅ©¤Ç¥Æー¥Ö¥ë¤ò±ø¤¹¤Î¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¡Ä
Barrel Air¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¡¢³Ú¤·¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¥ï¥¤¥ó»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡ª
¥×¥í¤Î¥½¥à¥ê¥¨¤â°¦ÍÑ¡£¥ï¥¤¥ó¤Î¹ñ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¿®Íê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
Barrel Air ¥¨¥¢¥ìー¥¿ー¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¸½ÃÏ¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¤ä¥½¥à¥ê¥¨¤¿¤Á¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ³ÊÇÉ¤Ç¤¹¡£
Èþ¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¡¢¿©Âî¤ò³Ê¾å¤²¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¥®¥Õ¥È¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤ªÆÀ¤Ê4ÅÀ¥»¥Ã¥È¤ÎBarrel Air
Barrel Air¤Ï£´ÅÀ¥»¥Ã¥È¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Barrel AirËÜÂÎ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥ï¥¤¥óÅ©¤ò¤³¤Ü¤µ¤Ê¤¤¥·¥ê¥³¥ó¥Ùー¥¹¡¢¥³¥ë¥¯ÊÒ¤äÅÃ¤òËÉ¤°¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡¢¥Ü¥È¥ëÍÑ¤ÎÃ®·¿¥¥ã¥Ã¥×¤¬ÉÕÂ°¡£¤È¤Æ¤â¤ªÆÀ¤Ê£´ÅÀ¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
Barrel Air¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤ÇÂç³èÌö¡ª
Barrel Air¤ÏÀÖ¥ï¥¤¥ó°Ê³°¤Ë¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Îä¼ò¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¥¸¥åー¥¹¡¢¥³ー¥Òー¤Ê¤É¡£¤³¤ì¤éÍÍ¡¹¤Ê°û¤ßÊª¤â¡¢Barrel Air¤ËÃí¤¤¤ÇÄÌ¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö°û¤ß¤â¤Î¤òÈþÌ£¤·¤¯¤¹¤ë¡¢¾®¤µ¤ÊËâË¡¤ÎÃ®¡×――
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¾å¼Á¤Ê¥¨¥¢¥ìー¥¿ー¡¢Barrel Air¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ê·Ú¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¡¢°û¤ß¤¿¤¤Ê¬¤À¤±¤Î°ìÇÕ¤¬ÈþÌ£¤·¤¯°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¡ª¡ª
Barrel Air¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¸½ÃÏ¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¤ä¥½¥à¥ê¥¨¤¿¤Á¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ³ÊÇÉ¤Ç¤¹¡£
Èþ¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¡¢¿©Âî¤ò³Ê¾å¤²¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¥®¥Õ¥È¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
KOALA Spain¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
KOALA Spain¤Ï26Ç¯´Ö¡¢¥ï¥¤¥ó¤Î¹ñ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¥ï¥¤¥ó¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥¤¥Ê¥êー¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¤ÎÀß·×¤ä³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢µ¡Ç½À¤äÂÑµ×À¡¢¤½¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ½ÉÊ
KOALA Spain¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¹âÉÊ¼Á¤Ç¹âµé´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é´ÊÃ±¤Ë°·¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÊ¼Á¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈISO 9001¤ª¤è¤Ó´Ä¶¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥àISO 14001¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¿®Íê¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Barrel Air¤Ï½¾Íè¤Î¥¬¥é¥¹À½¥Ç¥¥ã¥ó¥¿¤è¤ê¤â·ÚÎÌ¤Ç²õ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á»ý¤Á±¿¤Ó²ÄÇ½¤Ç¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¥¨¥³¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¥¨¥¢¥ìー¥¿ー¤Ç¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ»ÅÍÍ
¢£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥ê¥¿ー¥ó¡¦ÆÃÅµ
BarrelAir¥¨¥¢¥ìー¥¿ー¿ôÎÌ¸ÂÄê³ä°ú²Á³Ê¡§12,700±ß～
BarrelAir¥¨¥¢¥ìー¥¿ー+RETRO¥³¥ë¥¯¥¹¥¯¥ê¥åー¥»¥Ã¥È¿ôÎÌ¸ÂÄê³ä°ú²Á³Ê¡§15,410±ß～
CAMPFIRE¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¡¢ÆÃÊÌ³ä°ú²Á³Ê¤Ç¤´Í½ÌóÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄêÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
»Ù±ç¼ÔÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥¿ー¥óÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£CAMPFIRE¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¡§
5ÉÃ¤ÇÊÑ²½¡ªÃí¤°¤À¤±¤Ç»êÊ¡¤ÎÌ£¡£Çò¤âÀÖ¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤Þ¤í¤ä¤«¡¢Ã®·¿¥ï¥¤¥ó¥¨¥¢¥ìー¥¿ー
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î12Æü～9·î9Æü
CAMPFIRE¥Úー¥¸¡§https://camp-fire.jp/projects/834396/view
³ä°ú²Á³Ê¡§12,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～¡¿ÀèÃå½ç
ÌÜÉ¸¶â³Û¡§\50,000¡ÊAll-InÊý¼°¡Ë
È¯Á÷Í½Äê¡§2025Ç¯12·îÍ½Äê
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§Balloon Dream JAPAN
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Í¢ÆþÂåÍý¡¢ÈÎÇä
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±ß»³Ä®
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/koala__japan
¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«
Balloon Dream JAPAN¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¤Æ26Ç¯´Ö¥ï¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØKOALA Spain¡Ù¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥ï¥¤¥ó»þ´Ö¤òÈþÌ£¤·¤¯³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£