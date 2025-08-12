【お盆限定】診断コンテンツでリード加速！on the bakery 代表が 1 対 1 で壁打ちする無料オンライン相談会（8/12-15）

株式会社on the bakery

株式会社 on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：井戸 裕哉、以下「当社」）は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツール 「クロワッサン」 を提供。

今回は、クロワッサンを活用しB2B 事業者向けに「診断コンテンツで営業／マーケティング成果を最大化する」無料オンライン相談会を 2025 年 8 月 12 日（火）～ 8 月 15 日（金） の 4 日間限定で実施します。

期間中は代表自らが 1 対 1 で壁打ちを行い、貴社専用の診断アイデアをその場で共同設計。アイデアの具体化からクロワッサンでの実装ポイントまで、最短 30 分で整理します。

オンラインガチャ／診断ツール「クロワッサン」

お盆特別企画：2025 年 8 月 12 日（火）～ 8 月 15 日（金）限定

代表が直接「壁打ち」する無料診断アイデア相談会を開催します！

企画背景

- お盆期間は意思決定者が時間を取りやすく、新施策の検討ニーズが高まる時期。- クロワッサン制作の診断コンテンツは、リード獲得から商談スクリーニングまでを効率化でき、B2B企業からの引き合いが急増。- 内容提案強化の声に応え、代表が直接伴走してアイデアを磨く特別企画を実施。

意思決定者が比較的時間を取りやすいのがお盆期間。当社にも「今のうちに新施策を検討したい」とのご相談が集中しています。クロワッサンで制作した診断コンテンツは、リード獲得効率を高めるだけでなく、回答データを基に商談のスクリーニングまで自動化できるため、B2B 企業からの活用ニーズが急増中です。「内容提案をもっと強化してほしい」というお客様の声を受け、代表が直接伴走してアイデアを磨き込む本企画を実施するに至りました。

相談会で得られること

相談会では、具体的な課題に対して、代表が壁打ちでアウトプットを提供します。以下のような課題に対して提供されたアウトプットを紹介します。

開催概要

- 見込み客が商談まで進まない⇒顧客タイプ別診断ストーリーと最適 CTA 配置案を提供- ホワイトペーパーの成果が伸び悩んでいる⇒診断連携で 回答データを自動可視化 する提案スクリプトを提供- 展示会での足止め施策が不足している⇒オンライン×会場 QR を組み合わせた「リアルタイム診断ガチャ」企画立案

【日程】2025 年 8 月 12 日（火）～ 8 月 15 日（金） 各日 10:00～18:00 の間で 30 分単位

【形式】オンライン（Zoom または Google Meet）

【参加費】無料

【対象】B2B 事業会社・代理店のマーケティング／営業企画担当者

【定員】先着 15 社（1 社 1 枠・完全予約制）

【申込方法】下記「お問い合わせ先E-mail」にて〈１.会社名 ２.担当者名 ３.想定課題 ４.希望日時（第 3 候補まで）〉をご記載のうえご連絡ください。受付後、担当より日程確定のご案内を差し上げます。

株式会社 on the bakery 担当：桑原

【お問い合わせ先】E-mail：kuwabara@onthebakery.co.jp

おすすめの方

本企画のポイント

注意事項

- ウェブリード獲得を加速させたい- 受注率をアップしたい- 商談の質を上げたい- B2B 営業・マーケティングサービスの企業様- 代表が直接ディスカッション：成功／失敗パターンをその場で共有- クロワッサン実装まで見据えた提案：プロトタイプ化の手順・工数も提示- 資料化テンプレートを即日共有：セッション後、提案内容をまとめた Google スライド雛形を送付- 本企画は法人限定です。個人事業主様は対象外となります。- 定員に達し次第、受付を終了いたします。

皆さまのご応募を心よりお待ちしております。

クロワッサンについて

「クロワッサン」は、誰でもノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。

キャンペーン設計からユーザー参加・分析までを一気通貫で行える点が特長で、さまざまな業種の企業にご利用いただいています。

クロワッサンの詳細はこちら :https://www.lp.croissant.buzz/

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて



当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供とSNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社on the bakery

カスタマーサポート：佐藤 奈々（サトウ ナナ）

お問い合わせ先 ： satou@onthebakery.co.jp