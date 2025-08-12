K-Beautyの新章開幕 ― 韓国化粧品協会、ドラッグストアショー2025で存在感を刻む

一般社団法人韓国化粧品協会

東京ビッグサイトで開催された「ジャパン・ドラッグストアショー2025」において、一般社団法人韓国化粧品協会は、3年連続となる出展を果たし、訪れた来場者やバイヤーに強烈な印象を残しました。

“開けて嬉しいギフト”をテーマに、鮮烈なオレンジを基調としたブースは、視覚的なインパクトとともに、K-Beautyならではの高品質・高付加価値の商品群を一堂に集結。3年間の連続出展で築いた信頼を礎に、日本市場におけるK-Beautyの新たな可能性を切り拓きました。

韓国化粧品協会ブース韓国化粧品協会 in Japanの 協会会員

また今回は、韓国・仁川大学貿易学部の学生4名（グローバルフロンティアチーム「トゥモロー」）と協力し、本展示会への共同参加の機会を提供しました。この取り組みにより、韓国の次世代人材の育成を支援するとともに、学生に国際舞台での実践的な経験を積ませる貴重な場となりました。

韓国・仁川大学貿易学部＆協会会員

出展ブースでは、スキンケアからインナービューティ、美容機器に至るまで、幅広いカテゴリーの製品が来場者の注目を集めました。各ブースでは、ブランドの世界観とともに、独自の技術や素材を活かした製品特長を直接体験できる機会を提供し、多くの商談や新たな取引のきっかけが生まれました。

A-１. TAIKYO / OHADAA-２. KINGKONG / CSKA-３. MARUEIA-４. MEDIBRIDGEA-５. SUNOCS CAREB-１. CoreBizB-２. HISSAN JAPANB-３. HANGNAM JAPANB-４. TABINOKI / Simplete

韓国化粧品協会は、今回の展示会で得られた反響と成果を活かし、会員企業とともに日本市場におけるブランド浸透と販路拡大をさらに加速してまいります。

■韓国化粧品協会について▲韓国化粧品協会のロゴイメージ

名 称：一般社団法人韓国化粧品協会

会 長：權容守

設 立：2022年01月

所在地：東京都千代田区神田神保町2丁目12番3号４階

ホームページ : https://www.kbjapan.org/

韓国化粧品協会は、韓国コスメ市場を守り、繁栄させるため設立され、韓国のコスメ業界を多面的にサポートし、共存と繁栄を目指すことを目的としています。

◎設立趣旨- 情報共有と協力体制の構築：会員企業間での情報共有と協力体制の構築を行う。- 日本の法規制への対応：日本の税法や薬機法などへの対応不足による問題に取り組む。- 過度な価格競争の防止：一時的な他業種参入による過度な価格競争の抑制を図る。- 新ブランド競合のトラブル防止：新ブランドの競合によるトラブルの発生を防止する。- イベントやセミナーの開催：国内外での展示会やセミナーを通じて情報発信を行う。- 韓国コスメの文化体験としての位置づけ：韓国コスメを単なる商品ではなく韓国文化の一環として打ち出す。◎協会の活動- 第１回「K-Cosme品質大会」主催- WOOSONG UNIVERSITYとMOU締結- JAPAN DRUG STORE SHOW2023 出展- JAPAN DRUG STORE SHOW2024 出展- 忠清北道とMOU締結

※韓国化粧品協会の紹介書ダウンロードはこちらへ(https://www.kbjapan.org/_files/ugd/c61d77_b06d21e456c944f49bd26e0f86188e7a.pdf)

■お問い合わせ

一般社団法人韓国化粧品協会事務局

TEL/FAX：03-6822-0416

E-mail：kcainjapan@gmail.com