TOCT、NPO法人丹波漆への支援を発表

株式会社TOCT

日本の伝統的な修復技法「金継ぎ」を取り入れたジュエリーブランド TOCT（トクト）は、国産漆の再興と漆掻き文化の継承を目的に、NPO法人丹波漆への支援を開始いたします。本日2025年8月12日より、TOCTの公式オンラインストアにて、商品購入時に文化支援の有無を選択できる新たな取り組みがスタートします。

この取り組みでは、支援を選んだ場合、商品価格の3％がNPO法人丹波漆へと寄付され、ウルシの植栽・技術継承・ウルシ植栽地の管理などの活動に役立てられます。

漆はTOCTのジュエリーにおいて欠かせない素材であり、日本文化の象徴でもあります。しかしながら、漆の消費量は年々減少し、漆掻き職人の高齢化や後継者不足、植栽管理の人手不足といった課題が深刻化しています。

TOCTでは、漆を単なる素材としてではなく、その背景にある技術・文化・風景とともに未来へと繋ぐ価値があると考えています。

実際にTOCTは丹波漆の現地を訪問。漆掻き職人・山内耕祐さんへのインタビューを通じて、その現場と想いを記録しました。

■ 漆掻きの現場から -- NPO法人丹波漆・山内耕祐さん

「漆で作られたものが美しいというのは言うまでもなく、同時にその美しさの背景に様々なストーリー、関係性が広がっている。そこに踏み込むと、さらに面白さが深まると感じています。」

丹波漆では現在、約1500本のウルシの木が育てられ、職人3名が年間約40本を掻いています。育成には10年以上かかり、さらに漆が採れるのは幹表面からわずか4mmの層。非常に繊細かつ長期的なプロセスです。

伐採後の切り株から再び芽が生まれ、林へと循環していく-- そうした自然のサイクルを大切にしながら、漆掻きの技術も丁寧に継承されています。



■ 「新しい価値の伝え方」が漆の未来を支える

現在の漆業界が抱える最大の課題は、需要の減少。生活様式の変化により、従来の漆器が使われる機会が減っている中で、漆をどう現代の生活に馴染ませていくかが問われています。

山内さんはこう語ります。

「TOCTのように、ジュエリーという新たな視点から漆の価値を伝えていく試みは非常に重要。若い世代や海外の人々に対して新しい形で接点をつくることが、漆文化の未来を支える鍵になると思います。」

TOCTでは、ジュエリーを通じて文化に触れる・支援する・残すという循環を実現すべく、今後も継続的にこの取り組みを展開してまいります。

■ TOCTが提案する新しい応援のかたち

「“纏う”ことで、文化に参加する。」

SNSで「いいね」するよりも、もっとリアルで心地いい関わり方がある。

TOCTのジュエリーは、日々の装いのなかで、文化をそっと支える小さなアクション。

特別な意思表明でなくてもいい。自分の“好き”という感性が、未来へと届いていく。

それが、これからの時代にふさわしい、新しい応援のかたちだとTOCTは考えています。

【NPO法人丹波漆】

京都府福知山市を拠点に、国産漆の植栽・採取・技術継承に取り組む団体。植栽から漆掻きまで一貫して担いながら、次世代への文化継承と地域資源の活用に貢献しています。

【TOCT】

日本の伝統技法「金継ぎ」からインスピレーションを受け、現代の感性と調和させたジュエリーブランド。傷や欠けを美しく昇華するという哲学を、素材・デザイン・体験に落とし込み、静かに語りかけるようなジュエリーを制作しています。



＜web / instagram＞

web：https://toct.jp/

instagram：https://www.instagram.com/toct_jp/

＜POP-UP＞

2025年9月6. 7日 都内にて開催

＜company＞

会社名：株式会社TOCT

お問い合わせ：info@toct.jp