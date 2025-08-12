日本初のレジデンシープログラム（居住型創業支援プログラム）、「AG1」by Asu Capital Partners始動

アス・キャピタル・パートナーズ株式会社

“Japan to Global”を目指す起業家を支援するベンチャーキャピタル、Asu Capital Partners（本社：東京都新宿区、代表取締役：夏目英男、李路成、略称：ACP）はこの度、日本初の居住型創業支援プログラム（以下、レジデンシープログラム）、「AG1」 by Asu Capital Partnersを開始します。

「AG1」の立ち上げ背景

A singularity for minds to grow - 知性が進化する、次元を超えた臨界点を「AG1」で提供します。

近年、スタートアップを取り巻くグローバル環境は大きな転換期を迎えています。地政学的な変動、AIを始めとする新興技術の急速な進展、そしてテック人材の国際的な流動性の高まりなどにより、従来の常識や成長モデルは大きく揺らいでいます。

こうした中、日本国内では政府による「スタートアップ育成5か年計画」が打ち出され、スタートアップ業界の成長とグローバル化が着実に進んでいます。しかしその一方で、日本には依然として、国際的な起業家やテック人材を本格的に受け入れるための体制や環境が十分に整っているとは言えません。優秀な海外人材が日本での起業に関心を持ちながらも、様々なハードルに直面し、実現を断念するケースも少なくありません。

「AG1」は、こうした課題を解消し、日本を目指すグローバル人材と国内起業家が、早期から“Japan to Global”を実践できる環境を創出することを目的に設立されたプログラムです。欧米のスタートアップシーンで一般化しつつあるレジデンシープログラムを日本で初めて本格導入することで、世界を志すスタートアップチームに対して、0→1の立ち上げ支援を包括的に提供していきます。

日本からグローバルへ――。「AG1」は、国境を越えて挑戦する起業家たちにとって、新たな出発点となることを目指しています。

レジデンシープログラム

このような背景のもと立ち上がった「AG1」レジデンシープログラムでは、ACPがこれまでに培ってきたグローバル支援の知見やネットワークを最大限に活用し、参加者の日本での事業立ち上げを包括的に支援します。

対象となる企業は創業前～シード期前後のスタートアップであり、「AG1」にて提供するレジデンス（東京都内、住居は無料で提供）に3ヶ月間の住み込みで、メンタリングやセッションを通じて、プロダクト開発からマーケット展開を目指す内容となります。

また今回の募集対象は日本国内に限らず、全世界の起業家／開発者となります。10週間、オフラインでレジデンシープログラムに参加し、起業／開発活動に専念できる方であれば、どなたでも応募はウェルカムです。住居及びコワーキングスペースは全て無料で提供させていただきますが、それ以外の生活費や渡航費は自己負担となります。本プログラムは主要言語として英語を使用しておりますので、ご了承いただけますと幸いです。

今回のレジデンシープログラムでは、国内外のトップ起業家や投資家によるメンタリングに加え、AIやコンシューマープロダクト領域に精通したスペシャリストたちも、メンターやゲストとして参加を予定しています。

さらに、日本を代表する上場企業との連携もすでに確定しており、詳細は9月末に発表予定のプレスリリースにて公開いたします。

※上記に掲載している生成画像は、あくまで参考用のイメージ図となります。実際の内容とは異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

参加対象

プログラムのスケジュール（仮）

- AIやコンシューマー領域に取り組んでいるファウンダー及びコアチーム（1～3名）- 創業前、プレシード、シードステージのスタートアップ- これから集中的にプロダクト開発をし、レジデンシープログラムの間に事業の圧倒的なグロースを目指す意欲がある起業家／開発者- 日本以外にも、グローバル進出に強い関心と意欲がある起業家／開発者- 2025年10月第1週～12月第2週（10週間）- 10月第1週 オンボーディング- 10月第2～3週 メンター面談 / ユーザーインタビュー＆インサイト獲得- 10月第4～11月第4週：Build & Grow- 12月第1週 フィードバックセッション- 12月第2週 プレゼンの準備＆デモデー

※プログラム内容は現在企画・検討中のため、一部変更になる可能性がございます。ご了承ください。

申請プロセス

以下のフォームを記入の上、プロダクトについての紹介資料（テキスト、リンク、動画、デックなど形式自由）を添付してください。

フォーム：https://forms.gle/AJVNem32Qi9SMoJu7

選考フロー

書類選考→オンライン面接（複数回の可能性あり）→参加決定のご連絡

※採択枠に限りがございますので、お早めにご応募ください。書類選考および面接はご応募順に随時進めさせていただき、定員に達し次第、募集を終了いたします。

お問い合わせについて

本レジデンシープログラムの内容、連携含め、ご興味のある企業様は下記のメールアドレスにご連絡ください。

お問い合わせ先：info@asu.vc

会社概要

会社名：アス・キャピタル・パートナーズ株式会社

代表者：夏目 英男、李 路成

本社：東京都新宿区

運用ファンド：アス・キャピタル・パートナーズ１号投資事業有限責任組合

投資領域：“Japan to Global”を目指すオールジャンルのスタートアップ

投資ステージ：プレシードからシード期のスタートアップ

Webサイト：https://asu.vc

