BASE、「TECH HIRE」を導入し、新卒採用を開始

株式会社トラックレコード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：芹川 太郎、野崎 耕司）は、BASE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：鶴岡 裕太）において、当社で提供するエンジニアを中心としたデジタル人材採用の総合支援サービス「TECH HIRE」が導入されたことをお知らせします。

業務課題と「新卒採用サービス」導入理由

BASE株式会社は、”Payment to the People, Power to the People.”をミッションに掲げ、ネットショップ作成サービス「BASE」や、購入者向けショッピングサービス「Pay ID」、資金調達サービス「YELL BANK」等のEC/決済/金融サービスを展開。子会社であるPAY株式会社が運営するオンライン決済サービス「PAY.JP」、株式会社Ｅストアーが運営するEC構築プラットフォーム「Ｅストアーショップサーブ」を含むBASEグループの年間流通総額は5,000億円規模で成長を続けています。

同社では、プロダクトの中長期的な進化と組織の持続的成長を見据え、これまでの中途採用に加えて新卒採用の立ち上げを検討していました。一方で、新卒市場においては、候補者に対してBASEの価値観や組織文化を十分に伝え、早期から関係を築くための戦略や選考プロセスの整備はこれからという段階にありました。今回新たに始める新卒採用では、エンジニア職、ビジネス職、デザイナー職の三職種を対象とし、それぞれの特性に応じた情報発信や訴求力の工夫が求められていました。これまで中途採用で蓄積してきた知見を、新卒採用向けに活用できる体制の整備が急務となっていました。

こうした課題に対し、今回導入を決定したのが「TECH HIRE」です。同サービスは、採用戦略の立案から採用ピッチ資料の構築、採用サイトの制作に至るまで、一気通貫での支援を可能にします。BASEの各事業やミッション、カルチャーへの深い理解を基盤に、母集団形成から候補者の動機形成までを見据えた施策を設計し、新卒採用の立ち上げを力強くサポートしていきます。

BASE株式会社 Talent Acquisition Division Manager 成原 由香 氏のコメント

BASEでは、これからの事業成長と組織の未来を見据え、全社体制での初の新卒採用の立ち上げに着手しました。

これまで中途採用を通じて多くの優れた人材と出会ってきましたが、新卒市場では、候補者とのより早期の接点づくりや、学生に対してBASEらしい魅力を伝える戦略設計が新たな課題となっております。

今回「TECH HIRE」を導入した理由は、採用戦略の策定から採用ピッチ資料、採用サイト制作までを一気通貫で支援できる点に加え、これまで数多くの企業でプロダクト人材向けの採用ブランディングを手がけてきた豊富な実績があることです。また、私たちのカルチャーや事業への理解が深く、ただ形式的な採用支援にとどまらない、企業ごとの「面白い」を引き出す伴走力に魅力を感じました。

新卒採用を単なる人材確保にとどめず、未来のBASEグループをともにつくるメンバーとの出会いの場にできるよう、「TECH HIRE」との連携を通じて実現していきたいと考えています。

デジタル人材採用支援サービス「TECH HIRE」について

「TECH HIRE」は、エンジニア採用を中心としたデジタル人材の総合支援サービスです。採用戦略の設計、スカウト、採用広報、面接設計、クロージング、オンボーディング支援までを一気通貫でサポートし、企業の採用力を組織に根づかせることを目指します。

採用のプロ人材と豊富なノウハウで高難易度の採用課題を解決します。

サービス詳細：https://techhire.trackrecords.co.jp/

お問い合わせ先：https://techhire.trackrecords.co.jp/contact(https://techhire.trackrecords.co.jp/contact)

ミッション「仕事の喜びを最大化して世界を変える」

仕事をする全ての人々が仕事に喜びを感じ、アウトプットの質が高まることで我々の生活や世界が変わっていくと信じ、企業と個人の両方の側面から「働く」ことについて様々な領域をサポートするプロダクトやサービスを展開しています。

社名：株式会社トラックレコード

所在地：東京都渋谷区

代表者：芹川太郎、野崎耕司

設立：2018年1月

企業HP：https://www.trackrecords.co.jp/(https://www.trackrecords.co.jp/)

事業内容：

- ハイクラスデジタル人材の採用支援「TECH HIRE(https://techhire.trackrecords.co.jp/recruitment%20)」- チームをエンパワーするSlack App「Colla(https://colla.jp/)」