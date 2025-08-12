【OsakaCitySC】株式会社ジオメイクと2025-2026シーズンのプラチナパートナー継続契約を締結

株式会社RAXUS Osaka City SC

大阪市からJリーグ入りを目指す「OsakaCitySC」を運営する、株式会社RAXUS Osaka City SC（本社：大阪市北区／代表取締役：山地泰平）は、株式会社ジオメイクと2025-2026シーズンのプラチナパートナー継続契約を締結いたしましたのでお知らせ致します。

株式会社ジオメイク様のコメント

弊社は大阪市内を中心に環境インフラを支える静脈産業として公衆衛生の向上と環境保全を念頭に３Rを主軸として日々廃棄物の収集・処理を行っている会社です。

OsakaCitySC様とは縁あってスポーツキャリアの存在を知り「アスリートとしてのキャリア」と「セカンドキャリア」の形成を目標に努力しているアスリートを応援する取り組みに共感し昨年からパートナーをさせて頂いており、現在２名の選手が弊社で勤務頂きチームとの両立を図って頑張ってくれています。

これからも頑張っている方を応援し継続して支援できる関係性を構築できればと考えており、そのことを通じて加わって頂いた仲間と共に社業に於いても積極的に地域貢献できる企業を目指して頑張って参ります。

■株式会社ジオメイク

本社

〒532-0021大阪市淀川区田川北2丁目4番10号

TEL: 06‐6308‐3741／FAX: 06‐6304‐9580

十三営業所

TEL: 06‐6308‐3741／FAX: 06‐6304‐9575

＜事業内容＞

- 一般廃棄物の収集運搬（大阪市）- 産業廃棄物の収集運搬（大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県）- 道路清掃業・土木建設業

HP : http://www.jusogroup.com/company/network/geomake.php(http://www.jusogroup.com/company/network/geomake.php)

この度、株式会社ジオメイク様とプラチナパートナー継続契約を締結いたしました。

去年に引き続き、ともに歩めることを大変嬉しく感じております。

スポーツキャリアについてともに周知を広めていき、地域に根差した活動を進めて参ります。

引き続きOsakaCitySCの応援をよろしくお願いします！

OsakaCitySCについて

私たちOsakaCitySCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。全国にはすでに数多くのJリーグクラブが存在していますが、私たちは今年度のスローガンである「挑む者が世界を揺らす」を胸に、エキサイティングな試合を目指して日々練習に励んでいます。設立からわずか5年のクラブではありますが、圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきたいと考えています。

OsakaCitySC 会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーＢ 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/