祝50周年♪いちご新聞50周年×むにゅぐるみパティオ POP UP STOREが大阪 HEP FIVEで開催決定(ハート)

写真拡大 (全15枚)

株式会社KThingS


さまざまなキャラクターグッズを企画・販売している株式会社KThingS（東京都中央区）は大阪HEP FIVE 6階にて『いちご新聞50周年×むにゅぐるみパティオ POP UP STORE』を2025年8月14日(木)～2025年9月1日(月)の期間で開催いたします。


「むにゅぐるみパティオ」公式ECサイトでも8月14日(木)11:00～9月7日(日)23:59の期間、EC販売をいたしますので、ぜひご覧ください。


詳細→https://x.gd/DEZsi


※入場チケットは事前予約制です



新商品も登場！



大阪会場から発売開始の新商品をご紹介いたします！


■表紙コレクション クッション(全3種)　価格：各3,300円(税込)


■表紙コレクション クッションマスコット(全10種)　価格：各550円(税込)


■表紙コレクション ハンドタオル(全10種)　価格：各550円(税込)




■表紙コレクション スクエア缶バッジ(全20種)　価格：各550円(税込)


■表紙コレクション トレーディングクリアカード(全20種)　価格：各330円(税込)


■表紙コレクション トレーディングアクリルステッカー(全20種)　価格：各440円(税込)




商品ラインナップ



■いちご新聞50th むにゅぐるみマスコット(全26種)　価格：各2,200円(税込)




■とぅるるんアクリルキーホルダー(全23種)　価格：各990円(税込)
■トレーディングホログラム缶バッジ(全23種)　価格：495円(税込)




■トレーディングダイカットステッカー(全23種)　価格：330円(税込)
■トレーディングミニアクリルスタンド(全26種)　価格：550円(税込)




■トートバッグ　価格：2,420円(税込)
■エコバッグ　価格：1,980円(税込)
■チケット風カード(全26種)　価格：880円(税込)




■クリアシールシート　価格：各550円(税込)
■キャンバスアート　価格：4,950円(税込)




■いちごプリンセスぬいぐるみマスコット(全6種)　価格：各2,860円(税込)


■バレンタインむにゅぐるみマスコット(全11種)　価格：各2,200円(税込)
■ポシェット　価格：3,300円(税込)
■トートバッグ　価格：2,750円(税込)
■マチ付きトートバッグ　価格：3,850円(税込)


■ボストンバッグ　価格：4,400円(税込)




限定デザインのビニールショッパーも販売します！




購入特典



期間中、イベント会場にて税込5,000円以上お買い上げで紙ショッパーを1枚プレゼントいたします。




※ショッパーは一会計につき一枚のお渡しとなります。


※レジでの精算を分けることはできません。


※ノベルティはなくなり次第終了とさせていただきます。


※レシートの合算不可。


※ご購入した当日のレシートのみ有効とさせていただきます。


※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※ノベルティは会場限定での配布となります。



EC予約限定販売商品



■ハローキティ50th むにゅぐるみマスコット　価格：2,970円(税込)


■なりきりいちごむにゅぐるみマスコット(全16種)　価格：各1,980円(税込)




入場チケットについて



入場予約チケットは無料です。


ご予約には、むにゅぐるみパティオの会員登録が必要となります。


ログインをしてご希望の日時のを選択してチケット取得ページへお進みください。


お1人様1枚まで予約可能となりますが、ご家族に限ってお連れ様も同行可能となります。


※マイページ上のチケット予約履歴画面をPOPUP入場時にスタッフに提示してください。


むにゅぐるみパティオ公式サイトはこちら→https://x.gd/DEZsi



オンラインショップでの購入について



今回、いちご新聞50周年×むにゅぐるみパティオPOP UP STOREの開催に合わせて、


チケットを予約していただいた方のみが購入できる来場予約者限定ページをオープンします。


来場予約をしていただいた方のみが来場予約者限定ページからご購入いただくことができます。


購入はログインした状態のみに限ります。


チケット予約をされた会員様のみがオンラインショップでの購入が可能となりますので、


商品購入希望の方はお連れ様も会員登録後、チケットの予約をお願いいたします。


オンラインショップ購入期間は8/14 11:00 ～ 9/7 23:59までとなります。


不良品以外の返品・交換はできませんのでご了承ください。




いちご新聞50th むにゅぐるみマスコット(全26種)　価格：各2,200円(税込)


トートバッグ　価格：2,420円(税込)


トレーディングホログラム缶バッジ(全23種)　価格：495円(税込)

ぜひこの機会に「いちご新聞50周年×むにゅぐるみパティオ POP UP STORE」にご来店ください。


いちご新聞50周年×むにゅぐるみパティオ POP UP STORE



【大阪HEP FIVE 6階】



[表: https://prtimes.jp/data/corp/92073/table/210_1_e499da69f182be860770bdd36f2ea341.jpg?v=202508120956 ]

<本件に関するお問い合わせ先>



会社名：株式会社KThingS（https://munyugurumi.jp/company）


所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7 MID日本橋堀留町ビル４F


事業内容：生活雑貨、インテリア用品、ステーショナリーグッズ、携帯小物、バッグ、服飾雑貨、衣料品、アクセサリー、スキンケア用品、食品、酒類、アンティーク家具・雑貨の販売